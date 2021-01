Stasera tutto è possibile non va in onda, perché?/ Su Rai 2 lo speciale del Tg2 su…

Stasera tutto è possibile non andrà in onda oggi, 18 gennaio 2021, su Rai 2 come accade il lunedì sera da un po’ a questa parte. Il programma slitta alla prossima settimana con la tv di Stato concentrata sulla crisi di Governo e pronta dunque a raccontarla attraverso diversi speciali. Il Tg2 sta lavorando sulle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cercando di capire dove questa situazione potrebbe portare il nostro paese. Ciò che appare evidente è che il momento è molto delicato, ancor di più perché ci si muove nel territorio delicatissimo della pandemia da Coronavirus.

Se oggi Stasera tutto è possibile non va in onda quando torneranno Stefano De Martino e i suoi ospiti a tenerci compagnia? Il ballerino si riprenderà il palcoscenico del lunedì sera tra una settimana, quando il calendario ci dirà 25 gennaio 2021. Appare assai improbabile infatti che si possa decidere di puntare su un’altra serata di questa settimana anche perché questa eventuale scelta comporterebbe lo slittamento di un altro programma televisivo. Sui social network intanto sono diverse le persone dispiaciute che avrebbero preferito passare una serata spensierata in compagnia di un programma davvero molto apprezzato.



