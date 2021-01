Stasera tutto è possibile 2021/ Anticipazioni e ospiti: De Martino con Izzo, Paolantoni…

Anticipazioni prima puntata Stasera tutto è possibile 2021

L’attesa è finita. Martedì 12 gennaio, in prima serata su Raidue, Stefano De Martino conduce la prima puntata della sesta edizione di Stasera tutto è possibile, lo show portato al successo da Amadeus e che il conduttore napoletano conduce dalla scorsa edizione. Quella in onda questa sera sarà la prima di otto puntate con cui l’intera squadra di Stasera tutto è possibile punta a regalare una serata di svago e divertimento al pubblico. “E’ fondamentale distrarre le persone e farle sorridere, magari in una casa che in questi mesi è un rifugio ma può essere diventata anche una prigione. Per questo oggi l’intrattenimento ha ancora più valore”, ha spiegato all’Ansa Stefano De Martino. Con giochi che si basano meno sul contatto fisico, lo show in cui non ci sono nè vincitore nè vinti, torna con tante novità, ma anche con i giochi classici che hanno conquistato i telespettatori sin dalla prima puntata come la stanza inclinata.

Gli ospiti di Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino, padrone di casa, in ogni puntata di Stasera tutto è possibile sarà affiancato da un cast fisso a cui, ogni settimana, si aggregheranno altri personaggi del mondo dello spettacolo che giocheranno mettendosi alla prova con le varie sfide, sempre originali e divertenti. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. Gli ospiti della prima puntata della sesta edizione di Stasera tutto è possibile, invece, saranno: Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin.

I giochi

Nelle otto, nuove puntate di Stasera tutto è possibile ci saranno sia i giochi classici dello show di Raidue che giochi nuovi e molto orginali. Spazio, dunque, al gioco de La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, al Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Tra le novità di quest’edizione, poi, troviamo: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo. Non mancheranno, inoltre, le prove in cui sarà fondamentale la capacità d’improvvisare e lo spirito d’adattamento di tutti gli ospiti, pronti a divertirsi e a divertire il pubblico a casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA