Stash apre al terzo figlio “Il maschietto? Magari…”/ Intanto si gode Imagine “Desideravo una femminuccia”

Stash e le gioie di essere padre: “Desideravo una femminuccia”

Stash, frontaman dei The Kolors band sbocciata ad Amici, è diventato papà di un’altra bambina Imagine; nata dall’amore con Giulia Belmonte da cui ha avuto anche la primogenita Grace. Il cantante, ai microfoni di Diva e Donna, racconta la gioia di aver avuto una femminuccia.

Il cantante svela: “Sì, è la seconda femmina. La desideravo tanto e sono felicissimo. Che fosse un’altra femminuccia è una cosa che ho sperato sin dai primissimi giorni in cui lo abbiamo saputo. Grace ha un anno e mezzo, quindi avere una sorellina con cui crescere penso sia la cosa più bella che potevamo regalarle”. Stash rivela la volontà di avere un altro figlio: “Poi magari il maschietto arriverà più avanti”.

Stash sulla paternità: “E’ una sensazione fantastica”

Stash, ai microfoni di Diva e Donna, racconta come sta vivendo questa secondo paternità con la piccola Imagine: “Come tutte le cose che riguardano la mia vita, nemmeno questa seconda gravidanza era stata programmata. E questa la rende ancora più magica, speciale.”

Il cantante continua: “Ci sentiamo benedetti da questa gioia, perchè un bambino è il regalo più grande che la vita ci potesse fare. E’ una sensazione fantastica riuscire a vivere quel “micro mondo” che in realtà è il mio “mega mondo”. La mia famiglia mi fa vivere tutte le cose e tutte le emozioni che mai mi sarei aspettato di provare nella vita”. Stash è impegnato in un tour estivo con i The Kolors, altrettanto intenso quanto la sua vita privata: “Stiamo facendo un tout di oltre 50 concerti e siamo super felici. Dopo due anni di Medioevo per la musica, finalmente torniamo a vivere la grande emozione del live e del contatto con il pubblico. Vivere del tempo insieme ai nostri fan è fondamentale per tutti noi“.

