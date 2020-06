Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte “Sto vivendo una poesia”/ “È troppo bello”

Pubblicità

Solo pochi giorni fa, in diretta su Canale 5 ad Amici Speciali, Stash annunciava che presto diventerà papà. Il leader dei The Kolors non è riuscito a trattenere la grande emozione per una notizia che, come ha deciso di raccontare, attendeva da tutta la vita. La sua compagna Giulia Belmonte è incinta di quello che sarà il suo primo figlio e da qualche giorno il cantante le dedica parole d’amore, postando sul suo profilo Instagram – finora dedicato solo a suoi scatti o annunci riguardanti la sua musica – foto che li ritraggono insieme. Nell’ultima, Stash Fiordispino e Giulia si abbracciano e proiettano la loro romantica ombra su un muro arancione. Una foto poi incorniciata da una didascalia che recita: “Scusatemi, ma in questi giorni sto vivendo una poesia. è troppo bello!”

Stash e Giulia Belmonte, grande emozione per il figlio in arrivo

L’emozione per Stash è davvero tanta, così come lo è per la sua fidanzata Giulia Belmonte. Insieme aspettano il primo figlio, un dono che il cantante attendeva da tempo. È stato proprio lui infatti a dichiarare che “Questo era uno dei miei desideri più grandi, un desiderio che non avevo mai esternato nemmeno ai miei amici o alla mia famiglia, perché quasi mi vergognavo”. Ed è per questo che, abbracciando la sua Giulia, Stash scrive “Nulla di più”: tutto ciò che più desiderava nella vita sta infatti diventando realtà. Non ci resta dunque che scoprire se il bebè in arrivo sarà un maschietto oppure una femminuccia. Attendiamo aggiornamenti.

