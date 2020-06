Stash, la fidanzata aspetta un figlio/ Video, l’annuncio choc ad Amici Speciali

Pubblicità

La scorsa settimana Maria De Filippi e Stash avevano stuzzicato la curiosità del pubblico di Amici Speciali quando, sul finale, si sono commossi parlando di un gesto, una bellissima cosa nella vita del cantante. Un segreto però non svelato almeno fino ad oggi. La finale di Amici Speciali si apre infatti con una sorpresa di Maria a Stash: la conduttrice gli ha infatti regalato una collanina d’oro col ciondolo di un orsetto. Un simbolo per quello che è l’annuncio che è poi arrivato subito dopo: Stash sta per diventare papà. Il cantante non riesce a trattenere la commozione mentre sullo schermo viene proiettato il filmato dell’ecografia della sua compagna (ecco chi è lei!) che mostra, appunto, che presto arriverà un bebè.

Stash Fiordispino diventa papà: “Da oggi inizia un nuovo me”

Pochi minuti dopo l’annuncio in diretta televisiva, anche su Instagram Stash Fiordispino ha voluto condividere il video mostrato ad Amici Speciali, corredandolo di commosse parole. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!” ha esordito il cantante. Poi ha aggiunto: “E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto.” Così ha concluso “Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”





