Stash e Giulia Belmonte genitori di una femmina/ L’annuncio ufficiale sui social..

Quello che stanno vivendo Stash e Giulia Belmonte è sicuramente un momento magico come succede a tutte le coppie che attendono con ansia l’arrivo del loro primo figlio. Il leader dei The Kolors ha dato l’annuncio ufficiale della lieta novella proprio in diretta ad Amici Speciali e lo ha fatto con tutta la commozione del momento condividendo poi nei giorni a seguire immagini e momenti di una vita con Giulia fino a quel momento rimasta privatissima. Dopo le foto di coppia, le dediche romantiche e i momenti privati che hanno fatto impazzire i fan, oggi Stash ha deciso di prendere in mano la sua chitarra piazzarsi davanti alla telecamera del suo smartphone e lanciare un’altra notizia che ha già fatto il giro del mondo ovvero che lui e Giulia dovranno preparare un bel fiocco rosa.

STASH ANNUNCIA IL SESSO DEL SUO FIGLIO

Nelle scorse ore, attraverso un video postato sul proprio account Instagram, Stash ha annunciato il sesso del suo primo figlio concludendo la canzone con un chiaro: “Già la amo… è femmina”. Poi ha deciso di condividere la clip ponendo l’attenzione proprio sull’ultima frase che ha pronunciato e che poi la sua compagna, la giornata Giulia Belmonte, ha pensato bene di condividere sul proprio account Instagram. Nei giro di poche ore, il video ha raggiunto oltre le 70 mila visualizzazioni e centinaia di messaggi di chi, comune mortale o amico vip, ha deciso di fare i migliori auguri alla coppia.

Ecco di seguito il video del momento:

