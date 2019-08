Stash, è morto lo zio Jimmy/ “Una persona molto importante per me!”

Grande lutto per Stash, leader dei The Kolors. Il musicista tramite il suo account ufficiale di Instagram, ha raccontato ai follower di avere perso suo zio Jimmy. Il cantante, infatti, ha postato alcune Stories proprio su Instagram in cui ha spiegato di voler condividere il lutto con gli “amici” online, spiegando loro il perché dell’importanza di questa persona nella sua vita. Proprio lo zio, era stato colui che aveva regalato la prima chitarra al padre, tramandandogli, chiaramente, la grandissima passione per la musica che avrebbe investito in pieno anche il nipote. Dopo avere vinto Amici di Maria De Filippi con la sua band, per il musicista con il ciuffo più amato della televisione, sono stati anni di gloria, pieni di successi ed hit. Ma le soddisfazioni sono proseguite anche con il talent show che gli ha regalato il successo. Ed infatti proprio Stash lo scorso anno si è seduto dietro il banco dei professori, ricoprendo il ruolo delle persone che lui stesso ha “temuto” per un lungo periodo della sua vita.

Stash in lutto: è morto lo zio Jimmy

“Scusate se oggi non posto tanto, per me è difficile anche fare questa storia però facciamo questo lavoro e bisogna affrontare questi momenti in questo modo – ha detto Stash, in alcune storie -. Oggi se n’è andata una persona che per me e la mia famiglia era molto importante, oggi se n’è andato lo zio Jimmy, il grande zio Jimmy che in un certo senso ha seminato tutto questo, per cui c’è una tristezza particolare perché lui aveva regalato la prima chitarra a mio padre, negli anni 70 e quindi questo che abbiamo realizzato è anche suo. Sarà un po’ difficile riuscire a divertirmi, stasera, però cercherò di farlo perché so che lui avrebbe voluto questo”. Il leader dei The Kolors ha poi postato la chitarra a cui si riferiva, scrivendo che “senza quella chitarra non saremmo qui”. Proprio in queste settimane, la band musicale capitanata da Stash, ha ritrovato il successo con il pezzo “Pensare male”, in collaborazione con Elodie (anch’essa uscita dalla scuola di Amici).

