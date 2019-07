Stash sta male?/ Lui furioso: “basta, non sono morto! Instagram? Uno schifo totale”

Stash mette fine al chiacchiericcio social sul suo stato di salute intervenendo con una serie di messaggi su Instagram story. Nei giorni scorsi, in seguito alla diffusione della notizia di un suo malore durante una esibizione a Lecce, molti fan si sono preoccupati e la successiva assenza del frontman del The Kolors dai social ha fatto temere il peggio. Ma qualche ora fa, a placare gli animi è stato proprio Stash, il quale, mostrandosi in perfetta salute, ha messo a tacere tutti i rumors. “Sto bene, sto veramente bene!”, ha spiegato il cantante su Instagram, “mi sono assentato semplicemente perché volevo concentrarmi sulle nuove canzoni. In questi giorni sono stato molto in giro, ho dormito pochissimo e ho toccato con mano delle dinamiche diversissime tra loro anche riguardanti questo mondo parallelo che si chiama Instagram”. Stash si è scagliato in fatti contro la diffusione incontrollata di fake news sul suo stato di salute, definendo Instagram come uno “schifo totale” e ben lontano dalla sua “visione dei social network”.

“PARENTI PREOCCUPATI PER LA MIA SALUTE”

“Non sono mai stato così in salute, così contento come in questo momento della mia vita”. Ha parlato così Stash nella lunga diretta Instagram nella quale ha smentito tutti i rumors sul suo stato di salute. “Perché mai – ha detto il cantante – dovrei stare male? Per una cosa che poi tra l’altro ha generato il panico tra i miei parenti preoccupati per la mia salute?”. Stash ne ha approfittato inoltre per chiarire, una volta per tutte, l’episodio che avrebbe scatenato l’equivoco nei giorni scorsi: “Girava una notizia di un mio svenimento sul palco. Cosa non vera – annuncia il cantante – semplicemente io sono arrivato sul posto dell’evento dopo sei ore di viaggio con l’aria condizionata sparata, scendo dalla macchina, 40 gradi all’ombra, mi gira la testa e mi siedo”. Sarebbe stato questo l’evento che avrebbe dato il via al chiacchiericcio social: ” Qualcuno avrà visto quella scena – conferma il leader dei The Kolors – e avrà detto Oddio, sta morendo Stash! Ma è tutto falso”.

