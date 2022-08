Stash e Stefano De Martino eccellenze, dopo Amici/ I premi all’Alessandro Nomellini Awards

The Alessandro Nomellini Awards 2022 premia il made in Italy: super ospite, Barbara D’Urso

Lo scorso 8 agosto 2022 si è tenuta al Twiga di Forte dei Marmi la cerimonia di premiazione del made in Italy alla sua prima edizione, The Alessandro Nomellini Awards 2022. L’evento porta il nome del giovane imprenditore toscano Alessandro Nomellini, che così definisce il premio e l’annessa cerimonia a sua firma: “Questa serata è nata per celebrare il made in Italy, perché sempre di più si parla dell’eccellenza nel mondo e non si parla mai del Made in Italy, che è non solo una etichetta italiana ma anche uno stile di vita. Questa serata è anche per premiare l’amicizia”.

Stash "dipendente dal pancione": punta al terzo figlio con Giulia Belmonte?/ Tutto fa pensare che...

La serata evento è stata condotta dall’attrice Simona Izzo, che ha speso parole d’affetto e stima per l’imprenditore che ha coniato il nuovo premio: “Alessandro, un amico, ci ha invitati a raccontare al suo Premio, un Premio all’amicizia, al made in Italy. è una persona intelligente, che ha vissuto in America e che ha voluto fare qualcosa per il suo/nostro paese”. In occasione dei conferimenti sono state premiate 8 celebrities di diverse categorie, accolte da ospiti popolari del calibro di Barbara D’Urso, Alba Parietti, Paolo Brosio, Valeria Marini, Emanuele Filiberto e Gianni Sperti. Il regista e attore nonché dolce metà di Simona Izzo, Ricky Tognazzi, ha ricevuto il premio alla carriera durante il centenario della nascita del padre Ugo, gigante indimenticabile della commedia italiana. “I riconoscimenti sono sempre graditi, partono dal riconoscere quello che hai fatto di utile. È una cosa bella, gradita, speriamo che porti a rinnovare la possibilità di continuare a fare questo lavoro”.

Stefano De Martino è positivo al Covid, come sta?/ Vacanze rovinate e...

Tra le celeb, premiato anche Stefano De Martino

Alia Guagni, difensore del Milan e della nazionale di calcio, ha ricevuto il riconoscimento del premio per gli incredibili meriti sportivi. Vira Carbone, conduttrice del programma Buongiorno benessere su Rai Due, e Gianluigi Nuzzi, giornalista di Quarto grado (Rete Quattro), sono stati premiati nel campo della divulgazione scientifica. L’infettivologo Matteo Bassetti, che guida la classifica social dei medici più seguiti del Belpaese, ha ricevuto il conferimento alla carriera per l’impegno profuso durante la recente emergenza sanitaria di Coronavirus che si protrae da anni. A Stefano De Martino, uno dei volti tv maschile di Rai Due, è stato assegnato il riconoscimento come miglior conduttore tv della stagione, e tra i cantanti Stash Fiordispino dei The Kolors e i Gemelli DiVersi, hanno segnato il loro trionfo nelle categorie legate all’innovazione e all’avanguardia musicale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino felici come bambini/ Le foto che...

A intrattenere la platea presente all’evento, ci hanno pensato gli ospiti musicali Stash e i Gemelli DiVersi, che in particolare si sono esibiti per primi sulle note delle loro hit ancor prima che il frontman dei The Kolors debuttasse in consolle durante il DJ set dell’after party. Stash, così come Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, sono reduci dalla conferma nel ruolo di giudici al serale di Amici di Maria De Filippi, per Amici 21.











© RIPRODUZIONE RISERVATA