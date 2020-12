Stash e The Kolors/ Fine anno con il botto tra la figlia Grace e il Grande Fratello Vip!

Il Capodanno di Canale 5 quest’anno sarà diverso e sicuramente speciale. Il consueto Capodanno in musica, tradizionalmente guidato da Federica Panicucci, quest’anno lascia spazio ad una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Tra i tanti ospiti ci sarà il neo papà Stash con la sua band, i The Kolors. Regaleranno ai concorrenti nella Casa e al pubblico a Casa momenti di spensieratezza ma anche di ottima musical sulla quale scatenarsi. La band si esibirà infatti in alcuni dei suoi più noti successi dopo un’assenza di alcuni mesi dai grandi palchi, causa Covid. Solo pochi mesi fa abbiamo ritrovato Stash e la sua amatissima band sul palco di Amici Speciali, gara con alcuni dei volti del talent più noti di questi primi 20 anni di trasmissione. È proprio su questo palco che Stash ha annunciato che, entro pochi mesi, sarebbe diventato papà.

Stash e i The Kolors: il ritorno in Tv dopo la nascita della figlia Grace

Quel momento tanto atteso per il cantante è arrivato giusto pochi giorni fa: Stash è diventato papà della piccola Grace, figlia avuta da Giulia Belmonte. “Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento”, sono state le parole del neo papà, felicissimo di allargare la sua famiglia con l’arrivo di una bambina. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato. Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso. E devo quindi fidarmi del mio istinto”, è stato invece il commento all’indomani della notizia della gravidanza di Giulia.



