Stash/ “Il pop e il rock non si sono mai fatti la guerra” (Verissimo)

Stash è tra gli ospiti di “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 9 maggio 2020 su Canale 5. Il cantante dei The Kolors parteciperà, seppur a distanza, con un videomessaggio per annunciare la sua presenza nella prima edizione di “Amici Speciale”, il talent show in partenza da venerdì 15 maggio su Canale 5. Una nuova esperienza alla corte di Maria de Filippi per il leader dei The Kolors, la band che ha trionfato nel 2015, che nel corso di questi anni è tornato nella scuola più ambita d’Italia per ricoprire il ruolo di professore di canto. Un ruolo che ha ricoperto con grande passione e precisione visto che si è ritrovato ad insegnare a giovani ragazzi che proprio come lui sognano di fare della musica un mestiere. Intervistato proprio da Silvia Toffanin a Verissimo il cantante ha raccontato: “stanno sfiorando il proprio sogno e mi rendo conto di quanto si possa vivere in una bolla emotiva qua dentro e quindi cerco di non farli scoraggiare”. Non solo Amici nella carriera di Stash che recentemente ha debuttato anche come doppiatore per il film “Trolls World Tour”. L’artista si è ritrovato a prestare la voce a Branch, il co-protagonista del film che in America è stato doppiato da Justin Timberlake. Intervistato da hotcorn.com ha rivelato: “l’esperienza di doppiaggio era una cosa che mi stuzzicava. Mi piace avventurarmi in cose nuove, anche se all’inizio era ovviamente un mondo sconosciuto”.

Stash torna ad Amici Speciale: “Il pop è l’emblema della gioia”

Non solo cantante, ma anche doppiatore. Stash per la prima volta nella sua vita si è ritrovato a doppiare Branch, il personaggio di “Trolls World Tour”. “Ho studiato insieme ai fonici, per capire il più possibile” – ha dichiarato il cantante precisando – “sono abbastanza nerd in questo! L’obiettivo non facile era matchare, tra l’inglese e l’italiano: penso a Girls Just Want to Have Fun: la mia voce si sovrapponeva bene con quella di Justin Timberlake. È stata una bella soddisfazione”. Il cantante dei The Kolors si è poi soffermato a parlare anche di come stia evolvendo la musica leggera italiana e sulla diatriba ancora oggi esistente tra pop e rock. “Oggi il pop come genere assoluto non può esistere se rispetta dei canoni ferrei. C’è dentro tutto. Il pop è l’emblema della gioia, in gergo si chiama “musica leggera”, perché è vicina al popolo, è mainstream” ha dichiarato l’artista che ha proseguito dicendo – “il rock vuole abbattere la formula, gli schemi. Per dire, i Rolling Stones e i Beatles erano i lati della stessa identica medaglia. In fondo non si può categorizzare la massa, il popolo che ascolta è contaminato da tante cose: sono convito che se ascolti Marilyn Manson ti piace anche Tiziano Ferro. Il pop e il rock non si sono mai fatti la guerra davvero, più che altro è una questione di mentalità”.



