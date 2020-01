Stash innamorato di Francesca Tocca ad Amici 19/ De Filippi: “fa lo gnorri”. Todaro..

Il pomeridiano di Amici 19, dop, la luna pausa natalizia, è tornato in onda e la prima puntata del 2020 ha già regalato il primo gossip. Stash, professore di canto della scuola insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, non nasconde la propria passione per il mondo femminile. Insieme a Rudy Zerbi, infatti, il leader dei The Kolors, già in precedenti puntate del talent show, ha dimostrato di essere un appassionato di danza. In particolare, ad attirare l’attenzione del cantante sono le ballerine. Stash appare particolarmente concentrato quando si esibiscono Elena D’Amario e Francesca Tocca, considerate due delle ballerine più belle tra le professioniste di Amici. Durante la sfida di Valentin che, per difendere il proprio banco ha dovuto esibirsi in due coreografie con Francesca Tocca, Stash ha tenuto lo sguardo fisso sulla moglie di Raimondo Todaro. La cosa non è sfuggita a Maria De Filippi che, al termine del pezzo ha svelato gli altarini.

STASH INNAMORATO DI FRANCESCA TOCCA? MARIA DE FILIPPI PUNGE, RAIMONDO TODARO…

Maria De Filippi si diverte a punzecchiare Stash. Durante la prima puntata del 2020 di Amici, 19, infatti, Maria De Filippi ha svelato la passione di Stash per Francesca Tocca. “Francesca fermati. Allora, a parte che sei bravissima, sei sempre più bella, ma prima delle vacanze eravamo rimasti alla capacità di analisi che aveva avuto Stash della danza latino-americana che ho visto che aumenta sempre di più perché durante questo minuto e mezzo io guardavo lui e lui vedeva che io lo guardavo, allora che faceva? Faceva lo gnorri e cercava di non guardarla“, ha spiegato la conduttrice. “Cercavo di concetrarmi più sul ballo, però è stato difficile”, è stata la risposta del cantante. Nel frattempo, su Instagram, Raimondo Todaro, marito di Francesca, si è dedicato ai fans postando alcune storie in loro compagnia.

