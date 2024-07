L’Oroscopo di agosto 2024, le indicazioni astrali per i vari segni

Grandi novità in arrivo nelle prossime settimane per quanto riguarda lo zodiaco, si avvicina l‘inizio di un altro mese, agosto 2024 e L’Oroscopo prevede diverse novità e cambiamenti un po’ per tutti i segni, dall’Ariete allo Scorpione, passando per Cancro, Leone e tutti gli altri, scopriamo le previsioni di IlFattoQuotidiano:

ARIETE: mese di rinnovamento, sarete sopraffatti da un’ondata di energia creativa, Marte e Giove, tutti vorranno un pezzo di voi, apparirete con una luce più brillante e carismatica, tagliate i rami secchi.

TORO: il mese di agosto secondo l’Oroscopo sarà ricco di cambiamenti e novità, buone notizie in arrivo anche sul fronte economico, sono possibili nuove possibilità di fare carriera, tenete la barra dritta e siate onesti con voi stessi.

GEMELLI: prendetevi il centro della scena, Marte vi aiuterà a eliminare i blocchi, Giove vi regalerà visibilità, preparatevi a rimescolare le carte in amore e famiglia, qualcosa cambierà.

CANCRO: sarà un agosto di guadagno sia a livello materiale che immateriale, chiuderete diversi cerchi, tra obiettivi e soldi, sarà un fine agosto bollente tra le lenzuola, cogliete l’attimo, nuove opportunità in arrivo.

LEONE: agosto eccellente per quanto concerne le amicizie, mostratevi in tutto il vostro splendore, nuovi incontri, amicizie e relazioni professionali, ricalibrate la vostra vita.

VERGINE: sarà un mese brillante per la vostra carriera, Marte vi darà energia e impulsi giusti per abbattere le barriere e superare i limiti, inizierà una nuova era e la Luna vi aiuterà.

Oroscopo agosto 2024, le previsioni: Bilancia fuori dalla zona di comfort

Tante sorprese sono in arrivo in questo rovente mese ai blocchi di partenza, pronto a rivoluzionare molte delle vite, portando freschezza, entusiasmo e divertimento in vista di un settembre interessante ma fatto di ritorno alla quotidianità:

BILANCIA: uscirete dalla vostra zona di tranquillità per nuove sfide, è qui che si gioca tutto, Marte e Giove vi daranno forza all’area dei viaggi delle connessioni delle questioni legali, ma anche spirituali, promuovete la vostra attività di lavoro, sorprese in amicizia e amore.

SCORPIONE: sarà un agosto 2024 ricco secondo l’oroscopo, Martedì Giove entrerà in Gemelli e vi darà la carica, ma anche sorprese, colpi di fortuna e intimità, in arrivo soldi extra, aspettatevi un boom di progetti, momento delicato in casa.

SAGITTARIO: tante sorprese per voi, si illuminano le connessioni più strette e le relazioni, espandetevi e divertitevi, raggiungerete importanti traguardi con i vostri partner, siate realistici con le spese.

CAPRICORNO: il cielo di agosto vi illumina verso una nuova carica energetica e verso uno stile di vita diverso, fate attenzione a chi bara, Venere stuzzica la vostra vita amorosa, pianificate se siete single, non resterete indifferenti ai nuovi incontri.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo per il mese di agosto 2024 scalderà i vostri cuori, potrete trovare la persona giusta se siete single, per chi è in coppia il cielo sorride, vecchi obiettivi torneranno di moda e vi porteranno diverse soddisfazioni.

PESCI: prosperità e crescita, ottimo momento per un investimento legato alla casa, le relazioni casalinghe si alleggeriscono, Marte vi sostiene e vi invita ad eliminare i vecchi problemi