Stati generali Governo Conte/ Ospiti e programma di oggi: professionisti e giovani

Si apre a Villa Doria Pamphilj nella periferia di Roma la sesta giornata dedicata agli Stati generali dell’economia convocati dal Premier Giuseppe Conte alla presenza di larga parte del Governo e delle parti sociali, produttive e comunitarie del Paese: dopo il focus ieri sui settori tra i più colpiti dalla crisi Covid-19, il turismo e l’agroalimentare, si passa oggi ad un programma più ristretto sull’orario per via del Consiglio Europeo che si terrà in giornata con la videoconferenza cui parteciperà il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia Gualtieri. Gli incontri per la sesta giornata di “Progettiamo il Rilancio” vedono così aprirsi alle ore 17 con Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professional;i Confprofessioni; Rete Professioni Tecniche Confederazione; AEPI – Associazione Europea Professionisti e Imprese; Confassociazioni Assoprofessioni; COLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali.

Dalle ore 20 in poi invece il Governo Conte incontrerà il Consiglio Nazionale Giovani per fare il punto sl piano di ripartenza che tra ricerca, formazione e innovazione dovrà per forza di cose considerare il mondo dei giovani colpito anch’esso dall’emergenza coronavirus. Tra sabato e domenica si concluderà definitivamente la kermesse degli Stati generali con la lista di ospiti – le “menti illuminate italiane” – che ancora non è stata definita e dovrebbe arrivare nel corso della giornata.

STATI GENERALI, IL PUNTO DEL PREMIER CONTE

Dopo l’inattesa convocazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri al Quirinale per fare il punto sul Recovery Plan italiano – con la richiesta di «risposte rapide e concrete» avanzata dal Colle – il Premier Conte si è poi diretto agli Stati generali dove si è assistito al lungo colloquio con i settori del turismo e dell’agroalimentare che hanno sofferto maggiormente emergenza Covid-19. «Di fronte a un Paese che non ha mai manifestato storicamente grandi capacità di spesa dei fondi europei “dobbiamo sfruttare appieno questa opportunità. Se riusciamo a raggiungere l’obiettivo sarà solo perché riusciremo a stringere un patto in cui tutti marciamo, tutto il sistema Italia marcia verso questo obiettivo», ha spiegato il Presidente del Consiglio nella quinta giornata di “Progettiamo il Rilancio”. In vista dei nuovi tavoli di oggi, urge rammentare quanto lo stesso Conte andava ripetendo giusto 12 ore fa: «Questo Paese è strutturato in modo troppo articolato per poter pensare che se non si rema tutti nella stessa direzione si possa raggiungere un obiettivo così sfidante».

In merito al settore dell’agroalimentare, la Coldiretti ha rilanciato al Governo il tema urgente della forza-lavoro mancante: «L’esperienza dell’emergenza coronavirus ha dimostrato che con una adeguata formazione e semplificazione l’agricoltura nazionale può offrire agli italiani in difficoltà almeno 200 mila posti di lavoro che oggi sono affidati necessariamente a lavoratori stranieri stagionali che ogni anno attraversano le frontiere per poi tornare nel proprio Paese», sottolinea Ettore Prandini, n.1 Coldiretti. Sul settore turismo invece è Confcommercio ad aver avanzato 5 proposte-interventi diretti per rilanciare l’area colpita gravemente dal Covid: «meno regole per conflitti burocratici Stato-Regioni, lotta all’abusivismo, credito agevolato, più offerta digitale per il turismo estero e maggiore interconnessione tra i bacini di destinazione (esempio mare e cultura)», sostiene vicepresidente Lino Enrico Stoppani.



