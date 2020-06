Stati generali governo Conte/ Programma e ospiti: Abi, associazioni imprese e coop

Terza giornata di consultazioni per gli Stati generali dell’economia che si tengono a Roma presso Villa Doria Pamphili. Proseguono gli incontri voluti dal Premier Giuseppe Conte per lavorare a “Progettiamo il Rilancio“, il piano per rilanciare l’Italia dalla crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. Si tratta di un evento a cui il presidente del Consiglio tiene molto, come ha ribadito ieri in conferenza stampa. «Questa non è una passerella, ma un confronto su progetti specifici». E infatti sta prendendo forma un piano per una nuova politica economica. Ieri ha presentato i sindacati e le forze sociali un documento che tocca diversi temi – sviluppo digitale e infrastrutture, ambiente e sostenibilità, sostegno alle filiere produttive e pubblica amministrazione, lavoro e imprese – che saranno affrontati anche oggi, martedì 16 giugno 2020, con gli ospiti attesi a Villa Pamphili. In questo documento c’è una nuova visione su cui il presidente del Consiglio intende sondare la disponibilità di tutte le parti in causa. Il brainstorming, dunque, andrà avanti fino a domani, quando poi Conte dovrà tirare le somme per verificare su quale potenza di fuoco potrà contare per il suo piano.

STATI GENERALI, GLI OSPITI DI OGGI

Ad aprire la terza giornata di Stati Generali alle ore 9 Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Quest’ultima ha anticipato alla vigilia che oggi illustrerà una serie di proposte, tra cui misure a costo zero come meno burocrazia e semplificazioni normative, oltre a un piano di investimenti per sviluppare infrastrutture materiali e immateriali, sblocco opere pubbliche, più digitale e innovazione. Alle 12.30 è previsto invece il confronto con Federterziario, Cncc, il Consiglio nazionale dei centri commerciali, e Assoeventi. Dopo la pausa pranzo, alle 15 intervengono UeCoop – Unione europea delle cooperative e Alleanza delle cooperative italiane. Prevista poi un’altra pausa, dopo la quale ci sarà un confronto con Abi (Associazione bancaria italiana), Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), Assogestioni e Federcasse. Dopo essersi confrontato con i sindacati, il Premier Giuseppe Conte incontra oggi le associazioni di imprese e coop.

STATI GENERALI, IERI CONFRONTO CON SINDACATI

Ieri il Premier Giuseppe Conte, nel corso della seconda giornata degli Stati generali dell’economia, ha sottolineato ai sindacati l’intenzione del Governo di garantire la cassa integrazione a tutti i lavoratori e per tutto il tempo che sarà necessario. E ha annunciato un decreto legge grazie a cui le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di Cig potranno richiedere da subito ulteriori 4 settimane. L’aspetto più rilevante che ha sottolineato è che si sta lavorando ad un meccanismo «nuovo e molto più veloce». Ieri con i sindacati ha infatti affrontato il tema della riforma degli ammortizzatori sociali. «Abbiamo già in cantiere progetti specifici come la riforma e la semplificazione degli ammortizzatori sociali, la rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno, il rinnovo della disciplina della Naspi», ha dichiarato Conte, come riportato dal Corriere della Sera.

Sono tre le missioni fondamentali sul lavoro secondo il presidente del Consiglio: sostegno alle transizioni occupazionali, tutela del reddito dei lavoratori e la promozione della qualità del lavoro. Per la tutela del reddito dei lavoratori si pensa a diversi progetti: Conte ha parlato di istituzione di un salario minimo nel Paese, la lotta senza quartiere alla contrattazione pirata, la detassazione dei rinnovi contrattuali, la creazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva su appalti e subappalti per il costo del lavoro, contrasto al caporalato e al lavoro nero, incentivazione del welfare contrattuale. A proposito invece della qualità del lavoro, il Governo punta a misure che rimodulino l’orario di lavoro, anche in vista di un ricorso insistito allo smart working. «Dovremo poi promuovere il ricorso ai contratti di espansione e alla staffetta generazionale, favorire in ogni modo l’inserimento lavorativo dei giovani, contrastare il ricorso al part-time involontario che frustra le aspirazioni e gli standard di vita, modulando anche i contratti di lavoro al fine di eliminare le fattispecie più precarie», ha concluso.





