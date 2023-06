Stati Uniti e Iran, dialoghi per bloccare la bomba atomica/ Dall’Oman: “Intesa imminente”

Proseguono i colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran, ricominciati in gran segreto in primavera come sottolineano diverse fonti israeliane, iraniane e americane al New York Times. Gli Usa, con la mediazione dell’Oman, hanno quasi raggiunto un’intesa con l’Iran per rallentare il percorso di avvicinamento alla bomba atomica ma non solo. Sul piatto degli accordi anche la liberazione di tre prigionieri americani di origine iraniana, e la riduzione drastica degli aiuti militari alla Russia nella guerra in Ucraina. L’amministrazione Biden, in cambio, consentirebbe fino al 60% di arricchimento dell’uranio puro e sbloccherebbe miliardi di dollari di pagamento per il petrolio dell’Iraq e dalla Corea del Sud.

Gli israeliani sono preoccupati dai dialoghi tra Stati Uniti e Iran ma non è escluso che ne traggano vantaggio. Il dialogo, come sottolineato dal quotidiano americano, è un modo per tenere sotto controllo i piani militari degli Ayatollah. Il presidente Biden continua a lavorare per l’intesa in una strategia in contrasto con la precedente di Trump, che invece aveva rotto il patto sul nucleare con Teheran nel 2018.

Negoziati in Oman