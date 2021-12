Stef Burns, chitarrista Vasco Rossi/ “Stare insieme a lui è una gioia immensa”

Stef Burns è uno degli storici chitarristi di Vasco Rossi. Lo abbiamo visto al suo fianco per anni, ma la sua carriera vanta tantissime altre collaborazioni di lusso, ha infatti calcato palchi internazionali vicino ad altri big del mondo della musica, come Michael Bolton, Alice Cooper, Joe Stariani, Steve Va i e Robert Fripp. Con la sua chitarra sottobraccio Burns ha incantato migliaia di appassionati e con il suo spirito rock li ha portati in un mondo di emozioni vibranti.

Come dicevamo, nella sua carriera vanta parecchie esperienze con grandi artisti. Nel suo cuore c’è sicuramente Vasco Rossi, con cui sente di aver instaurato un feeling speciale: “Mi sento bilanciato facendo tutte le esperienze. Mi piace suonare i miei pezzi con il mio gruppo e poi anche insieme a Vasco, per esempio, interpretando la sua musica come suo chitarrista: una gioia immensa”, aveva raccontato in una bella intervista rilasciata a Forlì Today.

Stef Burns e il ricordo più bello con Vasco Rossi: “Il concerto a San Siro del 1995”

Ma Stef Burns ha sempre avuto una sua band, una sua strada e un suo modo di scrivere che lo ha portato a formare la “Stef Burns League”, insieme al batterista Juan Van Emmerloot. “Al inizio con noi c’erano il grande Fabio Valdemarin alla tastiera e chitarra, anche Roberto Tiranti e il mio compagno sul palco di Vasco, Vince Pastano. Da un po’ di tempo siamo io, Juan e Paola Zadra al basso”, le parole del chitarrista sempre nell’intervista di Forlì Today.

Il ricordo più bello che lo lega a Vasco Rossi è senza dubbio il concerto allo Stadio San Siro, quello del 1995: “Rimasi a bocca aperto per le 80mila persone che cantavano insieme a lui ogni parola, con 80mila accendini accesi. Senza parole”. Semplicemente uno spettacolo indimenticabile.

