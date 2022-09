Stefania, concorrente Bake off Italia 2022/ “Vorrei sentirmi dire che ce la farò…”

Stefania, chi è la nuova concorrente di Bake Off Italia 2022

Arriva da Quartucciu, in Sardegna, con grande entusiasmo e tanta voglia di ritagliarsi. uno spazio importante in questa nuova edizione di Bake Off Italia 2022. Si chiama Stefania, sessantuno anni, ed è tra i nuovi concorrenti ufficiali di questa stagione. La nuova edizione del programma riparte, ovviamente, con Benedetta Parodi al timone, affiancata da quattro validissimi giurati. Sotto il famoso tendone infatti rivedremo Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e la new entry napoletana Tommaso Foglia, alle prese con assaggi, prove e valutazioni.

Come dicevamo, tra i concorrenti della nuova stagione del cooking show, c’è appunto la sessantunenne sarda Stefania. Andiamo subito a scoprire qualcosa in più sul suo percorso e cosa possiamo aspettarci da lei in questa nuova edizione di Bake Off Italia. Dopo la vittoria ottenuta da Daniela Ribezzo nella scorsa edizione, di sicuro anche Stefania vuole emularla. Ma non sarà facile. Riuscirà nel suo intento?

Stefania, concorrente Bake Off Italia 2022, realizza un sogno dopo i problemi di salute

Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su Stefania, nuova concorrente di Bake Off Italia 2022. Della sessantunenne sappiamo che vive con la sua numerosa famiglia in Sardegna, coi figli e nipoti. In passato ha dovuto fare i conti con problemi di salute in passato, ma la pasticceria le ha dato modo di riscattarsi e le ha permesso di ritrovare i giusti stimoli. La pasticceria per lei è tutto e Bake Off Italia è un sogno che si realizza. “Vorrei sentirmi dire che sono brava, che ce la posso fare“, ha detto alla vigilia del programma. Riuscirà a farsi notare? Lo scopriremo presto. E’ l’ora di mettere i dolci in forno.

