Stefania Craxi/ “Mio padre? Per me è ancora vivo perché…” (Vieni da me)

Stefania Craxi a “Vieni da me” dopo il ricordo del padre ad Hammamet. La figlia dello statista travolto da Mani pulite ha parlato recentemente del film di Gianni Amelio, con l’interpretazione di Pierfrancesco Favino. Per lei è «il racconto di un uomo esiliato dalla terra per la quale aveva sacrificato la sua vita». Le reazioni al film secondo Stefania Craxi «celano una questione, il problema di un’Italia profondamente ipocrita che non è mai riuscita a sciogliere il “nodo Craxi”». E quindi ritiene che sia «sbagliato pensare che una produzione cinematografica possa farsi carico di questo». Per Stefania Craxi comunque quella dell’esilio del leader socialista è una storia che fa discutere e con cui l’Italia deve fare ancora i conti. Per loro, i familiari, è invece una ferita che sanguina ancora. «Ma Craxi è una questione politica non famigliare o personale. Lo difendo non solo perché mio padre ma per quello che ha rappresentato nella storia politica nazionale e internazionale». Di una cosa è sicura: «Craxi è ancora vivo. Se c’è la volontà di fare un film su di lui e non su altri grandi leader vuol dire che Craxi ha lasciato una grossa impronta».

STEFANIA CRAXI A VIENI DA ME: IL BOTTA E RISPOSTA CON SALVINI

Stefania Craxi in questi giorni ha risposto a quanto dichiarato da Matteo Salvini sulle commemorazioni di Bettino Craxi che si sono svolte ad Hammamet. «È vero. Ha pagato per colpe non sue. Ha pagato perché “non poteva non sapere”. Ma il malaffare è cosa diversa del finanziamento illecito regolato allora da una legge ipocrita violata da tutto l’arco costituzionale ed oggetto ben tre volte di amnistie». Il padre in Parlamento disse che quella prassi andava cambiata e non risparmiava nessuno, neppure la Lega. «Infatti, ricordo solo che nel famoso Processo Enimont, lo stesso Bossi fu condannato in via definitiva a 8 mesi», ha spiegato all’AdnKronos la senatrice di Forza Italia, vice presidente della commissione Esteri di palazzo Madama. A margine di un appuntamento elettorale a Comacchio, nel Ferrarese, rispondendo ad una domanda riguardo alle commemorazioni per Bettino Craxi, Salvini aveva detto: «Noi siamo nati per combattere un certo tipo di malaffare. Poi certi giudizi li dà la storia. Craxi, a differenza di molti altri a sinistra che facevano le stesse cose, ha pagato».

