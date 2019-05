STEFANIA E MASSIMILIANO/ Una patologia cardiaca e il loro amore (Todo Cambia)

Stefania e Massimiliano sono i protagonisti di “Todo Cambia“, il programma televisivo condotto da Lunetta Savino in seconda serata su Rai3. Al centro dell’ultima puntata la storia di una coppia di Roma, la cui vita viene improvvisamente rivoluzionata dal destino. Todo Cambia è proprio questo: il racconto di una storia in cui un cambiamento viene imposto dal destino. Alzi la mano chi non ha mai detto almeno una volta nella propria vita “Basta mollo tutto e cambio vita?”. Proprio così, il format del programma condotto da Lunetta Savino è proprio questo: raccontare la storia di persone costrette cambiare il destino della propria vita a causa di una crisi, oppure per un sogno non concretizzato, oppure per una decisione consapevole. Per fortuna c’è anche chi ha deciso di cambiare la rotta della propria vita per cercare la propria felicità.

Stefania e Massimiliano a Todo Cambia

La storia di Stefania e Massimiliano è al centro dell’ultima puntata di Todo Cambia venerdì 24 maggio. Sono una coppia di Roma, il cui amore è nato da ragazzini. Entrambi da ragazzi decidono di organizzare la propria festa di compleanno in oratorio; una casualità strana, ma che al tempo stesso permetterà loro di conoscersi. Stefania è una donna sicura di sè, dalle idee chiare; Massimiliano è un bellissimo ragazzo che pratica basket a livello agonistico. Tutto cambia quando Massimiliano, sottoponendosi ad una delle tante visite legate alla sua attività sportiva, scopre di essere affetto da una patologia davvero terribile. Si tratta di cardiopatia dilatativa, una patologia che può essere curata solo con un intervento al cuore.

La storia di Stefania e Massimiliano

Naturalmente la diagnosi spaventa sia Massimiliano che Stefania, anche se la donna dimostra da subito di essere forte e pronta a tutto. Stefania, infatti, non demorde, anzi ha una sola grande convinzione: Massimiliano è l’uomo della sua vita. Così decide di sposarlo e mettere su famiglia con lui, ma al tempo stesso insieme cominciano una dura battaglia contro questa terribile patologia che potrebbe causare la morte di Massimiliano. Insieme sono pronti a tutti; pronti a quel cambiamento importante che consentirebbe ad entrambi di continuare a vivere la propria vita con la spensieratezza di quando si sono incontrati per la prima volta in oratorio.



