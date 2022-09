Stefania Matteuzzi chi è/ Sorella Alessandra Matteuzzi uccisa, “Ho paura…”

Stefania Matteuzzi ha paura. È una donna distrutta dal dolore per la morte della sorella, Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate sotto casa a Bologna e poi vittima anche dell’odio sui social perché, hanno deciso gli hater, “troppo appariscente”. Oggi Stefania Matteuzzi non nasconde di temere che l’uomo ritenuto il suo assassino, l’ex compagno di Alessandra Matteuzzi, Giovanni Padovani, possa tornare libero in poco tempo e fare del male a lei e alla famiglia dopo aver massacrato la 56enne senza pietà al culmine di un presunto tunnel di stalking e intimidazioni, agito per mesi contro la sua ex. Stefania Matteuzzi ospite a Domenica In per parlare del suo dolore e della storia di Alessandra, brutalmente strappata alla vita dopo aver impegnato gran parte della sua esistenza a sostenere gli altri, in primis i suoi genitori.

Poco dopo l’omicidio di Alessandra Matteuzzi, avvenuto la sera del 23 agosto scorso in via dell’Arcoveggio, a Bologna, Stefania Matteuzzi ha parlato ai microfoni dei giornalisti e ha descritto qui drammatici istanti per come lei li ha vissuti, al telefono con la sorella al momento dell’aggressione e costretta dalla distanza all’impossibilità di salvarla. Il 29 luglio precedente, secondo il racconto di Stefania Matteuzzi, la 56enne aveva denunciato l’ex compagno, il 27enne ex modello e calciatore Giovanni Padovani, ma nulla sarebbe avvenuto in termini di tutela della vittima.

Quando Alessandra Matteuzzi è stata uccisa, il 23 agosto scorso, la sorella Stefania Matteuzzi era al telefono proprio con lei e ha sentito le grida, sempre più forti, che hanno incorniciato l’efferato omicidio. Nel suo racconto di quell’ultima telefonata con la 56enne poi uccisa a martellate, Stefania Matteuzzi ha ripercorso il dramma di non poterla aiutare immediatamente e ha spiegato di aver intuito immediatamente quanto stava accadendo. Per questo avrebbe chiamato il 112, convinta che qualcosa di terribile stesse per abbattersi sulla loro vita.

“Me l’ammazza“, ha pensato Stefania Matteuzzi dopo aver capito, durante la chiamata con la sorella, che l’ex di Alessandra Matteuzzi, Giovanni Padovani, era lì con lei e aveva iniziato ad aggredirla: “Ho cominciato delle grandi urla, ‘Aiuto, Giovanni, no!’, poi sentivo lui urlare, non parlare. Solo grandi urla, fino a quando non si è interrotta la comunicazione (…). Ho pensato ‘La ammazza’. Eravamo preoccupati perché lui aveva fatto già degli agguati, prima se l’è trovato nelle scale del condominio, poi staccava la luce dal contatore giù, una volta è salito dalla terrazza perché era al secondo piano, c’erano fatti già gravi”.

Poco dopo il delitto di via dell’Arcoveggio a Bologna, al Corriere della Sera Stefania Matteuzzi ha spiegato di non sentirsi al sicuro neppure ora che Giovanni Padovani, accusato di essere l’assassino di Alessandra Matteuzzi, è in carcere. Nessuna decisione, a suo dire, sarebbe stata presa dalle autorità in merito alle condotte denunciate dalla 56enne prima di morire. Ora anche lei vive nel terrore, proprio come la sorella, e teme che l’uomo possa essere scarcerato.

“A giugno, prima della denuncia del 29 luglio, avevamo chiamato le forze dell’ordine – ha raccontato ancora Stefania Matteuzzi – perché aveva avuto episodi violenti, buttando bicchieri per terra… Mia sorella era demoralizzata, son stata con lei fino all’ultimo e non era stata presa alcuna decisione che noi sappiamo (sulla misura del presunto divieto di avvicinamento, ndr). Ho paura, io potrei anche morire perché dopo questa cosa uno non può più vivere, però al di là di questo ho paura anche per le persone che mi stanno vicine. Se lo lasciano libero, lui (Giovanni Padovani, ndr) mi ammazza sicuro o ammazza qualcuno vicino a me. Ho paura“. Giovanni Padovani sarebbe stato fermato dalla polizia, la sera del 23 agosto scorso, sulla scena del crimine con l’arma del delitto ancora in mano.











