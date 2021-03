Stefania Orlando al fratello Gianni/ “Ti voglio bene, recupereremo il rapporto”

A Live Non è la D’Urso, Stefania Orlando parla del fratello Gianni rivelando come stanno davvero le cose oggi. “Con Gianni c’è stato un rapporto particolare, non siamo cresciuti insieme. Abbiamo cominciato a frequentarci già da adulti” – ha raccontato la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che non nasconde – “ci sono stati vuoti che ho cercato di colmare, tante mancanze che ho cercato di recuperare. La cosa più difficile è stata anche la distanza, lui vive a Parigi, e questa distanza non ha aiutato i nostri rapporti”. Poi a sorpresa la Orlando confessa: “l’ho sentito l’altro ieri, ci siamo aperti il cuore e ci siamo ripromessi di impegnarci tutti e due, anche lui ha ammesso di aver messo dei muri qualche volta, vogliamo mettere entrambi anche con mio fratello Fabio la volontà nel cercare di recuperare tutto quello che abbiamo perso, non vogliamo permettere al passato di rovinarci il futuro”. Sul finale la conduttrice rivela di essere pronta a recuperare il rapporto col fratello Gianni: “abbiamo deciso di provare veramente, al di là delle distanze, io sono affezionata a mia nipote Diana, quando ha vissuto a Roma ci vedevamo spessissimo, ma posso dire una cosa a mio fratello Gianni ‘io ti voglio bene’, dobbiamo metterci impegno e vedrai che riusciremo a recuperare il rapporto. Non ti ho mai chiuso le porte della mia vita e del mio cuore, saranno sempre aperte per te”.

Stefania Orlando e il fratello Gianni: “l’ho cercata per 20 anni”

Gianni, il fratello di Stefania Orlando, alcune settimane fa ospite di Domenica Live di Barbara d’Urso ha parlato del rapporto con la sorella. “Non voglio tornare indietro e farmi ancora del male. Ho parlato con Stefania nel 2007, al matrimonio non sono stato proprio invitato tanto nessuno sa che negli Orlando ci sono anche io. Simone l’ho visto tre quattro volte ma di sfuggita” – ha raccontato il fratello che ha poi aggiunto – “conosco anche Roncato, ho passato una settimana con lui, hanno preso anche i miei figli per una settimana. Con Stefania sono stato anche bene per quel poco. Però quando torno una chiamata, niente”. Non solo, Gianni ha aggiunto: “ho provato più di una volta a cercarla. Ho cercato per vent’anni quando ne avevo 25, nessun risultato positivo dall’altra parte. Lo sapevano che ero loro fratello. Non è Stefania, è della mamma la responsabilità”. Gianni non nasconde di aver provato più volte a riavvicinarsi alla sorella Stefania Orlando, ma con grandi difficoltà. “Ho avuto pochissimo rapporti con Stefania. L’ho vista 5 minuti l’estate scorsa. Una cosa veloce come al solito. Non sono stato invitato al suo matrimonio, nessuno conosce la mia vita, nessuno sa che io esisto” – ha detto Gianni che è rimasto molto male anche del fatto che la sorella non ha mai fatto il suo nome nella casa – “non ha mai parlato di me, mai, come se non esistessi. Quando eri piccola non potevi fare niente per cambiare la situazione, ma ora che sei una donna potevi fare un passo in più verso di me”.



