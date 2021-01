Gianni, fratello Stefania Orlando/ “Non mi ha invitato al matrimonio, non mi cerca…”

Spazio a Stefania Orlando nella nuova puntata di oggi di Domenica Live. Il fratello della concorrente del Grande Fratello Vip, di recente ha lanciato un appello alla donna chiedendosi come mai non voglia più parlare di lui e con lui. Gianni, è stato ospite in studio della trasmissione. Oggi vive a Parigi ed è figlio della stessa madre di Stefania mentre non ha mai conosciuto il padre. Aveva due anni e mezzo quando la madre incontra il padre di Stefania Orlando: “Da quando ho 7 anni mi chiamano Gianni, in realtà mi chiamo Antonio”, ha spiegato, dopo che il papà di Stefania lo ha riconosciuto. Prima della nascita di Stefania e del fratello Fabio però, Gianni a circa 7 anni viene mandato in collegio: “dai miei ricordi lavoravano i miei genitori e non potevano tenermi a casa”.

L’uomo trascorre molti anni in collegio, fino a circa 16 anni. Nel frattempo ha avuto modo di conoscere Stefania Orlando e Fabio: “Li vedevo raramente, quando potevo andarci”. “Nel collegio dove sono andato a 10 anni, che era più complicato, andavo la domenica a casa”, ha proseguito. “Non sono stati momenti belli”, ha aggiunto l’uomo.

GIANNI, FRATELLO STEFANIA ORLANDO A DOMENICA LIVE

Al settimanale Di Più Gianni ha di recente scritto una lettera direttamente a Stefania Orlando nella quale faceva presente come mai lei avesse parlato di lui nella Casa del Grande Fratello Vip, nonostante la sua vita molto complicata e dolorosa. “Quello che cercavo di avere era un approccio, un avvicinamento verso di loro”, ha commentato. A Stefania e Fabio i suoi genitori non avrebbero mai detto che lui era il fratello: “Da quello che mi hanno detto hanno scoperto tutto solo una trentina di anni fa”, ha aggiunto. Da allora i rapporti sono stati pochi soprattutto dopo il suo trasferimento a Parigi dal 1983. L’ultima volta che si sono visti, per cinque minuti, è stato l’estate scorsa “perché lei aveva da fare, è stata una cosa veloce come al solito”. Alla madre ha domandato perché lo spacciavano per l’amichetto: “Mi ha detto cose che una madre non dovrebbe dire”. L’ultima volta che ha parlato con lei è stat0 nel 2007: “Ha fatto un matrimonio nel quale non sono stato invitato. Simone Gianlorenzi l’ho visto 3-4 volte, ho conosciuto anche Roncato, siamo stati per una settimana”. Poi però “quando torno in Francia non c’è nessuna telefonata. Io? Ho provato più di una volta a cercarla”. A suo dire, la colpa sarebbe della madre. A Stefania un appello: “Non voglio far male a nessuno, ma almeno un abbraccio…”.



