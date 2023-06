Stefania Orlando: “Con Adriana Volpe siamo amiche vere”/ “Lite con Magalli? Mi dispiace non abbiano risolto”

Stefania Orlando, la verità sul rapporto con Adriana Volpe e la lite con Magalli

Stefania Orlando esordisce come modella per poi approdare in storici programmi televisivi, a cominciare da Piazza Italia con Fabrizio Frizzi. Per un periodo è stata collega di Adriana Volpe, con la quale condivide ancora oggi una splendida amicizia: “Amiche vere, pure oggi. Anche se da giovani si vive una sorta di competizione immotivata. Io però ero sempre convinta che fossero tutte più belle e brave di me” ha svelato l’ex gieffina ai microfoni del Corriere della Sera.

Stefania Orlando è anche entrata nel merito della lite tra Volpe e Magalli: “A momenti ha avuto ragione Adriana, a momenti Giancarlo, con cui, voglio ribadirlo, io non ho mai avuto nessun problema, anzi. Ho sempre amato la sua ironia pungente, era un numero 1 e lo è ancora. Forse con lei ha esagerato con certe frasi. Mi dispiace che non siano mai riusciti a risolvere la situazione“.

Stefania Orlando: “Non mi sento vittima di Adriana Volpe”

Stefania Orlando, ai microfoni del Corriere della Sera si è espressa sul caso Adriana Volpe-Giancarlo Magalli che, tutt’ora, non sembra aver trovato un punto di accordo. Il conduttore, tempo addietro, aveva definito l’ex modella come vittima della Volpe parole verso cui la Orlando ha espresso il suo dissenso.

“Non ho mai capito che cosa volesse dire, non mi sento vittima né di Adriana né di nessun altro” ha affermato. Stefania Orlando ha poi commentato un’altra dichiarazioni di Magalli che si diceva dispiaciuto di vederla “fare pubblicità ai materassi”: “Sono testimonial da vent’anni della stessa ditta, per me sono quasi famiglia. Un lavoro dignitosissimo, non devo difenderlo e non mi sento affatto sminuita“.

