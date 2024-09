Stefania Orlando: la verità sul flirt con Furkan Palali di Terra Amara

Stefania Orlando, nella puntata di Pomeriggio 5 del 5 settembre in cui ha debuttato come opinionista, ha commentato anche la notizia del presunto flirt con Furkan Palali, il famoso attore turco di Terra amara. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 4 settembre, aveva pubblicato alcune foto della Orlando a cena con l’attore turco condividendo, poi il tutto, anche sul profilo Instagram.ù

“Esclusivo” – si legge sul profilo Instagram del magazine – “Furkan Palali, ovvero Fikret Fekeli Yaman di Terra Amara, prossimo concorrente di Ballando con le Stelle, con Stefania Orlando a Roma. I due sono andati a cena al Met, ristorante trendy della Capitale nella zone di Ponte Milvio, insieme ad Anna Pettinelli e un altro attore della serie per poi appartarsi in atteggiamenti molto complici. L’attore 37enne ha dichiarato di essere single, e chissà se con la conduttrice son rose… fioriranno!“.

Le parole di Stefana Orlando su Furkan Palali

A svelare la verità, sulle foto a cena con l’attore turco di Terra amara che, da sabato 28 settembre, debutterà come concorrente di Ballando con le stelle, è stata la stessa Stefania che, a Pomeriggio 5, ha smentito il flirt spiegando anche dove sono state scattate le foto.

“Io e Furkan? Ero ad una cena con il nostro agente che abbiamo in comune, hanno fatto queste foto… Diciamo che io sono la sua insegnante di italiano, mi ha detto insegnami l’italiano!“, le parole della showgirl.