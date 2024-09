Myrta Merlino riparte con nuovi opinionisti a Pomeriggio 5

Myrta Merlino è tornata ufficialmente in onda con Pomeriggio 5 da lunedì 2 settembre accogliendo il pubblico in uno studio nuovo dove, ogni giorno, si occupa non solo di cronaca, ma anche di spettacolo e di gossip. Nella seconda parte di ogni puntata del programma, la Merlino si occupa di argomenti più leggeri insieme ad alcuni opinionisti tra i quali, oggi, ha debuttato non solo una showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma che è stata per diverso tempo opinionista de La vita in diretta.

Myrta Merlino, tornata in onda nello stesso giorno con di Alberto Matano, ha deciso di scippare al collega una delle opinioniste più amate. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 5 settembre.

Ad annunciare la probabile presenza di ospiti e opinionisti a Pomeriggio 5 che il pubblico era abituato a vedere nelle puntate de La vita in diretta, era stato Dagospia: “C’è una grossa spinta per rialzare lo share di Pomeriggio 5. Guerra a La Vita in Diretta per prendere volti e giornalisti. Le offerte vengono più che raddoppiate, sono cifre che la Rai non può pagare. Queste sono le voci che riportiamo e pare che alcuni personaggi abbiano già accettato. Come l’ha presa Matano? Sarebbe furioso per questi ospiti scippati, così come per gli autori e gli inviati a cui sono state fatte proposte, ma pare che queste ultime operazioni non siano riuscite“.

Oggi è così stata annunciata ufficialmente Stefania Orlando tra gli opinionisti di Pomeriggio 5: “Benvenuta al nostro tavolo a Stefania Orlando, per te è la prima volta“, le parole della Merlino con la Orlando che ha rotto il ghiaccio commentando con schiettezza i vari servizi.