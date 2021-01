Stefania Orlando/ Mario Ermito “farfallone amoroso” mentre con Dayane Mello…

Stefania Orlando si riavvicina a Dayane Mello, e Tommaso Zorzi?

Stefania Orlando è in nomination e rischia seriamente di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 questa sera, almeno in teoria. La conduttrice è allo scontro con Dayane Mello, con Samantha de Grenet e con Cecilia Capriotti e proprio quest’ultima potrebbe uscire lasciandosi la casa alle spalle, ma se così non fosse? Sicuramente Stefania Orlando, nel bene e nel male, ha dato tutto quello che poteva nella casa. L’abbiamo vista discutere con Matilde Brandi, amica fuori dalla casa, ma anche piangere per la sua scelta di non avere figli e di aver “obbligato” in qualche modo, Simone ad accettare la sua decisione ma, soprattutto, l’abbiamo vista al fianco di Tommaso Zorzi come amica e mamma.

I due spesso hanno litigato ma anche in questi giorni i piccoli battibecchi non sono mancati soprattutto quando Stefania Orlando si è molto avvicinata a Dayane Mello. Le due hanno condiviso le loro impressioni sul percorso fatto nella casa anche sotto l’occhio attento di Tommaso Zorzi che ha fatto subito notare: “Lo avessi fatto io…” riferendosi proprio alla discussione dei giorni scorsi proprio relativi al suo avvicinamento alla modella brasiliana.

Stefania Orlando allo scontro con Mario Ermito?

Dall’altro lato, Stefania Orlando ha continuato a dire la sua su Mario Ermito e tutto per via della sua voglia di chiarire fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 anche se lei non ha capito bene cosa. Proprio di questo ha parlato nella casa rievocando insieme a Cecilia Capriotti proprio il soprannome che gli aveva messo, quello di “farfallone amoroso”, causando la sua ira e sottolineando ancora che si trattata solo di uno scherzo. Mario Emito avrà davvero capito o forse questa sera i due finiranno allo scontro? A mettere in crisi Stefania Orlando è stata la clip di Mario in cui ha parlato di un confronto fuori, è solo una battuta? Secondo Samantha sì ma la Orlando non è molto convinta. Stasera discuteranno?



© RIPRODUZIONE RISERVATA