Stefania Orlando, ospite in Rai/ “Bentornata a casa!”: futuro nella tv pubblica?

Stefania Orlando, terza classificata al Grande Fratello Vip 5, è tornata in Rai. La showgirl, storico volto del mezzogiorno di Rai 2, ieri pomeriggio è stata ospite de “La vita in diretta”, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Stefania Orlando ha ricevuto una calorosissima accoglienza da parte del padrone di casa: “Finalmente! Bentornata a casa Stefania! Questa è Via Teulada ed è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti, quindi bentornata a casa”. Contenta e commossa, ha ringraziato Alberto Matano per le belle parole: “Grazie, davvero… Troppo gentile… Sono molto felice…”. Anche il pubblico da casa ha apprezzato la presenza della Orlando: “Grande presenza. Persona bella e intelligente che con classe e rispetto commenta” e “Secondo me La vita in diretta potrebbero condurla Alberto Matano e Stefania Orlando, sarebbero un duo pazzesco”, hanno scritto due utenti su Twitter.

Stefania Orlando: "Ddl Zan segno di grande civiltà"/ "Destra faccia un passo avanti"

Stefania Orlando il ritorno in Rai: cosa le riserva il futuro?

Stefania Orlando durante lo spazio del talk de “La vita in diretta” ha partecipato attivamente commentato le notizie più disparate: dal Parroco e Vice parroco di Città di Castello che si tolgono la tonaca per amore, al caso dell’intervista di Lady D datata 1995 tornata al centro delle polemiche, fino alle ultime notizie sulla pandemia, le misure allentate e le riaperture. La presenza di Stefania Orlando ha sicuramente giovato al programma di Rai 1 che ieri ha conquistato il 18% di share, battendo il competitor “Pomeriggio 5” (16%): “E c’è da dire che Stefania Orlando e subentrata nell’ultima parte… se ci fosse stata dall’inizio mi sa che i numeri sarebbero ancora maggiori…”, ha commentato un fan su Twitter. L’ospitata della Orlando a “La vita in diretta” potrebbe essere il preludio ad un ritorno verso la tv pubblica? Ricordiamo che la showgirl è stata opinionista fissa di “Unomattina in famiglia” dal 2011 al 2020.

LEGGI ANCHE:

Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Lei: "mio vizio la lussuria, a letto.."Stefania Orlando, caposquadra Avanti un altro/ "Sarei stata una brava madre, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA