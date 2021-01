Stefania Orlando/ Piange per colpa di Dayne Mello (e delle nomination) e sulla Pepe..

Stefania Orlando e Dayane Mello, lite e lacrime per le nomination al Grande Fratello Vip 2020

E’ stato uno scontro duro quello tra Stefania Orlando e Dayane Mello al Grande Fratello vip 2020 nei giorni scorsi. La conduttrice è rea di aver espresso alcuni dubbi sulle nomination parlando proprio con la modella e lasciando intendere che le prossime nomination potrebbero ricadere sui nuovi arrivati e, in particolare, su Carlotta dell’Isola e Cecilia Capriotti se ce ne fosse bisogno. Fatto sta che Dayane ha pensato bene di rivelare questo suo “segreto” proprio alle due concorrenti e a quel punto è successo di tutto. Stefania Orlando è venuto a saperlo e ha accusato la modella di aver strumentalizzato le sue parole a suo piacimento solo per creare scompiglio in casa. Le due sono poi arrivate allo scontro e la conduttrice ha accusato l’amica di voler essere amica di tutti ma che in realtà non ha a cuore nessuno e si è visto in questi giorni quando ha pugnalato le amiche alle spalle. Alla fine la Orlando si è poi trovata faccia a faccia proprio con Carlotta dell’Isola e Cecilia Capriotti alle quali ha spiegato poi le sue motivazioni scoppiando in lacrime e ammettendo anche di aver sbagliato a parlare di queste cose con Dayane Mello.

Stefania Orlando tira fuori Franceska Pepe e…

Con il ritorno in casa dal cucurio di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, Stefania Orlando ha trovato il modo per raccontare quanto accaduto in casa con Dayane Mello e anche in quel frangente la modella sembrava un po’ scocciata da questa sua voglia di tornare sempre sulle cose. Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda questa sera e non potrà prescindere da questa discussione ma anche dal fatto che, parlando con alcuni inquilini, la Orlando abbia tirato fuori alcuni battibecchi dell’inizio di questa avventura specialmente con Franceska Pepe che, a suo dire, era una grande provocatrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA