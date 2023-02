Stefania Orlando: “Rottura con Simone Gianlorenzi? Grande dolore”/ “Oggi sono innamorata di…”

Stefania Orlando, a Oggi è un altro, giorno parla della separazione dal marito Simone Gianlorenzi

Si parla di Tale e Quale Show ma anche di amore con Stefania Orlando a Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone nella puntata del 22 febbraio, la Orlando torna a parlare della sua storia d’amore con Simone Gianlorenzi, finita dopo tre anni di matrimonio e 15 anni insieme. La cantante ammette che chiudere il matrimonio è stato un passaggio molto doloroso e che l’amore tra loro non è scomparso, si è piuttosto trasformato.

Stefania Orlando, dal divorzio al ritorno in TV/ "Tra me e Simone è finita perchè…"

“La separazione? Sono situazioni che si affrontano anche con grande dolore. – ha esordito su Rai1 la Orlando – Il nostro è stato un rapporto molto bello, molto intenso, voglio portarne con me un bel ricordo. Non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, molta comprensione sì.”

Stefania Orlando innamorata dopo la fine del suo matrimonio? “Sì, ma…”

Stefania Orlando racconta a Oggi è un altro giorno quali sono oggi i suoi sentimenti per l’ex marito Simone Gianlorenzi: “Secondo me gli amori possono anche trasformarsi, non dico finire. Credo che dopo tanti anni un sentimento resti, l’affetto, però ognuno sta prendendo la sua strada, oggi non ci stiamo sentendo.”

Stefania Orlando, fine del matrimonio con Simone/ "Sono stati anni meravigliosi ma.."

Serena Bortone chiede dunque alla sua ospite se oggi sia nuovamente innamorata, lei conferma: “Sì, sono molto innamorata, di me stessa però! È importante! – chiarisce la cantante, concludendo – Sembra una frase fatta ma la verità è che molto importante stare bene con se stessi per ripartire.”

LEGGI ANCHE:

STEFANIA ORLANDO È CATERINA CASELLI A TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Malgioglio: "Ti sei persa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA