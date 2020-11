Stefania Orlando/ Scontro con Maria Teresa Ruta, amicizia finita?

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 si salva dalla nomination ma si scontra con Maria Teresa Ruta

Stefania Orlando in crisi con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020? Dopo quello che è successo nella scorsa puntata, con l’annuncio che il programma andrà avanti fino a febbraio, sembra proprio che tutti i gieffini abbiano dovuto affrontare una vera e propria crisi dovuta al fatto che le cose si allungheranno un po’ e che presto si troveranno a incontrare nuovi inquilini che entreranno con una forza ben diversa dalla loro. Sefania Orlando ha pensato molto alla possibilità di rimanere e ha chiesto subito di sentire al telefono il suo compagno per sistemare quello che c’è in sospeso e per capire se lui riuscirà ad andare avanti da solo con tutte le questioni di famiglia. Di quello che è successo e se questa chiamata c’è stata o meno non abbiamo saputo niente ma quello che è certo è che in questi giorni la conduttrice si è confrontata spesso con la sua collega e amica Maria Teresa Ruta. Le due sembravano molte unite fino a quando una discussione non ha rovinato tutto. La Ruta ha accusato la Orlando di averle rubato i suoi interlocutori e lei ha risposto a tono facendole notare che dice le peggiori cattiverie sorridendo e fingendo che siano scherzi.

Stefania Orlando difende Tommaso Zorzi con Maria Teresa Ruta e…

Anche in questi giorni è successo lo stesso ma le cose sono addirittura peggiorare quando la Ruta ha voltato le spalle a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi per avvicinarsi sempre più a Rosalinda/Adua del Vesco. Le due sono diventate molto amiche in questi ultimi giorni e la cosa non è piaciutà all’amica conduttrice che ne ha parlato con gli altri nella stanza blu e soprattutto con Tommaso Zorzi che torna sull’argomento del sorriso per dire le sue cattiverie. Ma davvero Maria Teresa Ruta continua a colpire alle spalle Stefania Orlando? Per fortuna il chiarimento è poi arrivato in sauna tra abbracci e lacrime. Ma cosa è successo tra le due in quel momento? La Ruta ha ammesso di essersi comportata male perché gelosa di Tommaso Zorzi e di essere contenta di essere apprezzata anche da Rosalinda e Dayane perché dopo tante nomination, questo la gratifica. Cosa chiarita quindi tra le due? Stefania Orlando ha abbracciato l’amica in lacrime e le ha ricordato loro le vogliono bene non deve essere gelosa o temere il peggio. Solo durante le nomination di questa sera scopriremo se tutto questo è vero.



