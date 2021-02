Stefania Orlando Vs Dayane Mello/ Lite nella notte: “Sei falsa dalla testa ai piedi!”

Scoppia la lite nella notte tra Stefania Orlando e Dayane Mello. La bella brasiliana è rea di aver lasciato Rosalinda Cannavò, la sua amica, il suo amore, in balia delle nomination e del televoto ad un passo dalla finale che avrebbe meritato molto più di Samantha de Grenet che, invece, è salva e può dormire sonni tranquilli. Proprio la scelta di Dayane Mello è finita sotto la lente ieri sera e, appena finita la diretta, Stefania Orlando l’ha attaccata senza usare mezze misure: “Sei falsa dalla testa ai piedi, vergognati, poi mi dici che non merito la finale, sacrifici la tua amica per Samantha di cui dicevi che era falsa e che l’ha nominata all’Isola”. In difesa di Dayane Mello è arrivata Samantha de Grenet che continua a ribadire che lei ha fatto la morale a tutti e che adesso deve fare i conti con il fatto che la sua maschera è caduta e che per una clip si è inventata anche la storia dell’amore.

Dayane Mello sotto accusa a Mattino5, è una giocatrice oppure no?

A Mattino5 oggi si parla della puntata di ieri del Grande Fratello vip 2020 ed Emanuela Tittocchia rilancia: “Lei va un po’ come un animaletto, va in una direzione e l’altra, non è una stratega sicuramente”. Francesco Mogol ha trovato vergognosi gli attacchi che ha subito questa notte: “Ha avuto drammi importanti nei giorni scorsi, è vergognoso”. A quanto pare Stefania Orlando non ha mandato giù il suo comportamento soprattutto dopo quello che ha detto su di lei e su Maria Teresa Ruta, Lory del Santo la trova una “giocatrice d’azzardo”.



