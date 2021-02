Grande Fratello vip 2020/ Diretta ed eliminato 22 febbraio: ritorno di Giulia Salemi?

Grande Fratello vip 2020, anticipazioni, diretta ed eliminato di oggi, 22 febbraio

Ed eccoci qua, ad un passo dalla finale del Grande Fratello vip 2020, il programma iniziato lo scorso settembre e che terminerà il prossimo 1 marzo portando alla vittoria uno dei finalisti. Già proiettati verso quel momento sono Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli mentre gli altri sono ancora in bilico e questa sera affronteranno una nuova eliminazione, salvo cambiamenti. Al televoto ci sono Samantha de Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando, chi uscirà? Il pubblico continua a dividersi soprattutto perché quest’ultima è stata accusata di aver teso uno sgambetto a Maria Teresa Ruta e adesso di aver fatto lo stesso con Dayane Mello e questo rischia davvero di farla finire con le spalle al muro questa sera a favore degli ultimi entrati nella casa, gli stessi che hanno già battuto altri concorrenti nelle scorse settimane. Ma davvero l’esito del televoto è così scontato? Tommaso Zorzi è convinto che sia proprio la Orlando a rimanere ma la delusione, come sempre, è dietro l’angolo in questi casi.

Stefania Orlando a rischio, Giulia Salemi torna nella casa del Grande Fratello Vip?

La questione nomination e finalisti del Grande Fratello Vip 2020 lascia poi spazio anche a quelle che sono state le questioni roventi di questo fine settimana. Da una parte c’è Pierpaolo Pretelli che adesso rivolge parola solo a Dayane Mello o ai suoi amici e a pochi altri e tutto per via dell’eliminazione di Giulia Salemi e tutte le polemiche che l’hanno fatta stare male. L’ex velino continua a ribadire che tutti gli angoli della casa gli parlano di lei e sta male per la sua uscita e trova solo in Dayane Mello un appoggio in questo momento. Forse per lei è arrivato il momento di tornare in casa per salutare i suoi due punti fermi e togliersi un sassolino dalla scarpa con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Al momento non sappiamo ancora se ci sarà un confronto in stile Maria Teresa Ruta ma sicuramente il modo di dirsi qualcosa ci sarà, ne siamo certi.

Il triangolo Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Dall’altro lato non possiamo non parlare del triangolo che sta vedendo protagonisti Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Quest’ultimo è in nomination e rischia seriamente di uscire questa sera ma non sappiamo ancora come andranno le cose proprio alla luce di questa sua vicinanza con l’attrice accusata di mentire e di voler mettere insieme quest’ennesima storia falsa a favore del gioco e delle sue dinamiche. Ma dove sta la verità? Dayane Mello continua a disperarsi, poi piangere e soffrire ammettendo di aver provato qualcosa per Rosalinda ma di essere rimasta delusa. Proprio nelle scorse ore le due si sono chiarite ma quanto durerà la pace questa volta? La siciliana ha ammesso di esserci rimasta male ma di volerle bene, di essere per lei come una sorella. Questo basterà alla brasiliana?



