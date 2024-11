Le preoccupazioni e le accuse di Stefania Sandrelli: “Pagata poco perché donna”

Recentemente impegnata con il film più discusso di Paolo Sorrentino, Parthenope, Stefania Sandrelli guarda alla prossima sfida e ai progetti futuri che la vedranno in prima linea. Perché, benché abbia quasi raggiunto gli ottant’anni di età, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Da un certo punto di vista, la sua tenacia è anche un’esigenza, soprattutto ripensando ad alcune dichiarazioni di qualche tempo fa, in cui la showgirl spiegava al magazine Oggi di aver affrontato difficoltà economiche non indifferenti.

“Ho fatto più di cento film, televisione, teatro, ho diretto un’opera… ma la mia vita professionale sta per finire”, aveva detto. La sua carriera è stata all’altezza delle sue aspettative, ma ora Stefania teme per il futuro. “Se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà. Sono sempre stata pagata poco, come tutte le attrici. Lo denuncio da sempre che a noi danno la metà di quel che prendono gli uomini”, il suo affondo.

Stefania Sandrelli senza peli sulla lingua: “Denaro non mi interessa ma se smetto di lavorare…”

Stefania Sandrelli spiega di non aver mai scelto il film in base al cachet, però adesso è chiaro che deve farsi due conti in tasca. “Il denaro non mi è mai interessato: è venuto, è andato. Smettendo di lavorare dovrei accettare dei cambiamenti. Questa casa…”., l’amara constatazione di Stefania Sandrelli. Sul fronte della vita privata e sentimentale, ha avuto una lunga storia d’amore con il compagno Giovanni Soldati, vivendo anche una crisi profonda che li ha portati a separarsi per un breve periodo.

Oggi non sappiamo se l’attrice e il compagno stiano insieme, ma i rapporti sono distesi e appaiono più che cordiali. Chissà che le divergenze non siano state appianate, dopo la malattia di lui che aveva preoccupato parecchio l’attrice.