Stefania Sandrelli/ “Dopo la pandemia bisognerà cambiare qualcosa. I miei figli…”

«Sto un po’ come tutti, io sono sempre fortunata perché mi capita sempre qualcosa di bello. Adesso per esempio devo fare una regia, il mio sogno nel cassetto, della Tosca di Puccini: è una cosa che sognavo da anni, è un progetto stupendo. Tutti hanno voglia di ritornare a fare e di rivedersi, questo è normale, ma secondo me qualcosa bisognerà cambiare»: così Stefania Sandrelli nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno.

La celebre attrice si è raccontata a tutto tondo nel salotto di Francesca Fialdini e si è soffermata sul suo rapporto con la fortuna: «La fortuna mi ha sempre accompagnata ed è un sentimento per me. Quando mi succede qualcosa di bello mi sento fortunatissima, quando mi accade qualcosa di meno bello o di brutto non mi sono mai sentita sfortunata. La fortuna è proprio un sentimento. Questa è una cosa di cui ho avuto contezza fin da quando ero giovanissima».

STEFANIA SANDRELLI A DA NOI A RUOTA LIBERA

Stefania Sandrelli è poi tornata sull’esordio a 15 anni in “Divorzio all’italiana”: «Mia madre mi accompagnava sempre, avevo 15 anni, era la prima volta. E’ stato bellissimo, per me Germi è stata la persona che mi ha trasmesso l’amore per il cinema. Io ero curiosa, lo guardavo. L’ho visto ridere, piangere e cantare: era qualcosa di molto emozionante e molto bello per me». Poi su cosa direbbe alla Stefania di 15 anni: «A Stefania di adesso le direi di andare avanti per quella strada, che va bene così, dovessi dirlo a una ragazza di 15 anni oggi, le direi di iniziare con il teatro e di farsi le ossa. Il mio è un percorso veramente straordinario, non perché io sia straordinaria, ma perché è stata una scuola di set la mia, che è più unica che rara. E’ la fortuna». Poi Stefania Sandrelli si è soffermata sulle ultime notizie di cronaca ed ha commentato così le molestie sessuali: «Possibile che noi donne non veniamo credute? Sì, è possibile, ma credo che siano tante le cose che concorrono per cui una donna non ammette una cosa del genere, purtroppo. Non andiamo di pari passo, c’è sempre questa volontà di approfittarsene, di metterti in secondo piano…».

STEFANIA SANDRELLI E L’AMORE PER IL CINEMA

Stefania Sandrelli ha poi parlato del suo rapporto con i figli: «Io non sono mai stata apprensiva con i miei figli, io mi riempivo la casa con gli amici dei miei figli, ero allietata da questo. Però la notte andavo a contare i piedi e se non mi tornavano i conti li andavo a svegliare». Infine, una battuta sulla sua meravigliosa e importante carriera: «Io sono sempre stata la pietra dello scandalo, ma non mi ci sono mai sentita. Nel mio piccolo, qualcosa di buono ho fatto con il cinema. Sento di aver fatto delle scelte giuste. Io amo molto il mio lavoro, ho amato sempre i film corali perché è quello che mi piace, condividere…».



