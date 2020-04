Stefania Sandrelli: “Ho recitato con Walter Ricciardi”/ “Era carino e divertente”

Pubblicità

In questi giorni il nome di Walter Ricciardi è salito agli onori delle cronache. Consulente per il ministro della salute Roberto Speranza e membro del consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ricciardi è una delle voci eminenti nella battaglia al Coronavirus ma è stato oggetto di aspre critiche per due distinti motivi. Il primo riguarda la cautela intimata circa la Fase 2: secondo lui bisognerebbe essere prudenti nell’allentamento delle misure restrittive e operare regione per regione. In più, si è anche reso protagonista di una polemica “a distanza” nei confronti del presidente Usa Donald Trump, prima accusandolo di essere impreparato nonostante l’allerta già lanciata da Barack Obama 5 anni orsono, e poi ritwittando un post di Michael Moore nel quale si vedeva un fantoccio con le fattezze del presidente preso a pugni e calci dai passanti.

Nel mare di commenti social che Walter Ricciardi ha ricevuto ci sono stati anche quelli che, esercizio comune, sono andati a rivangare il suo passato: è così saltato fuori che l’attuale consigliere di Roberto Speranza ha avuto una breve carriera come attore, recitando in alcuni film. Il dissotterramento di questo spaccato della vita di Ricciardi era inteso in maniera evidentemente negativa o se non altro sarcastica; Rai Radio 1 ha fatto di più volendo approfondire l’attore di un tempo, e così la trasmissione Un Giorno da Pecora ha contattato chi con lui ha recitato: Stefania Sandrelli era sul set di Io sono mia. Si tratta del secondo dei sette lavori di Ricciardi, che nello stesso 1978 aveva esordito con L’ultimo guappo; Io sono mia racconta la storia di due giovani sposi (la Sandrelli interpretava la moglie, mentre il marito era Michele Placido) e l’evoluzione del loro rapporto “sbilanciato” fino alla rottura.

STEFANIA SANDRELLI, IL RICORDO DI WALTER RICCIARDI SUL SET

In quel film Ricciardi faceva la parte di Orio, un ragazzo conosciuto da Vannina/Sandrelli la cui morte fa prendere a lei la definitiva decisione di lasciare il marito; Stefania Sandrelli ha dunque rievocato i ricordi di quei giorni passati a riprendere insieme al membro del Consiglio OMS. “Sua madre si occupava della parte amministrativa del film” ha rivelato l’attrice, che ha anche detto di aver ricevuto recentemente un paio di fotografie che la ritraggono in spiaggia insieme a Ricciardi. Per quanto riguarda il ricordo personale, la Sandrelli ha avuto ottime parole: “Walter era molto carino e bellino, era divertente”. Ha ricordato come la sua partecipazione al film Io sono mia fosse solo marginale, ma che lei personalmente ha sempre mantenuto una memoria positiva su quella pellicola. All’epoca la Sandrelli aveva 32 anni, aveva recitato in svariati film ed era diventata una star con Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata; Ricciardi invece aveva appena 19 anni.



