Stefania Sandrelli e la nipote Elena sono state tra gli ospiti della serata-evento per Unicef “Noi e…“ condotta da Mara Venier su Rai 1 con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione benefica e delle sue numerose missioni in corso in ogni angolo del pianeta in cui ci sono dei bambini che soffrono; ma nel pieno del più classico stile di ‘zia’ Mara, prima di dar voce a chi non ne ha – ovviamente i bambini -, ha anche voluto brevemente intervistare Stefania Sandrelli e la nipote Elena, partendo proprio da quest’ultima che ha rivelato di sognare un futuro da dottoressa ed (in particolare) da pediatra: “È un mio sogno che ho – spiega – perché da sempre ho un rapporto molto speciale con i bambini” sviluppato grazie “alle mie sorelle più piccole ed in particolare a Nicole che ha 13 anni meno di me e l’ho vista crescere”.

La palla poi è passata a Stefania Sandrelli che ha definito (quasi) un miracolo la sua presenza nella prima serata di Rai 1 perché – ha spiegato – “sono due giorni che ho il ghiaccio sul labbro” a causa di un brutto incidente subito pochi giorni fa: “Ero a Firenze che stavo facendo un reading e visto che c’era l’ascensore rotto, dovevamo passare per queste due scalante di ferro battuto micidiali. Stavo correndo dietro alla mia produttrice con il mio classico borsone in spalla e la borsetta davanti e le ultime due scale le ho volate di faccia“.

Un’esperienza certamente non bella per Stefania Sandrelli che racconta di aver fermamente creduto di “essermi rotta tutti i denti“, ma fortunatamente si trattava – per quanto certamente brutto – solamente di un taglio e grazie ad un trattamento “con una cosa anti epistassi” il peggio è passato; ma in ogni caso Stefania Sandrelli racconta anche di essersi sottoposta “ad una RX a faccia, testa e busto“, sottolineando di essersi anche “fatta un po’ male al ginocchio”.