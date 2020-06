Stefania Seimur, compagna Vittorio Grigolo/ “Stiamo pensando al matrimonio civile”

Pubblicità

Stefania Seimur è la compagna di Vittorio Grigolo, il tenore italiano protagonista il 2 giugno 2020 in occasione della Festa della Repubblica di un momento davvero suggestivo all’interno dell’Arena di Verona. Il tenore, infatti, canterà l’Inno di Mameli dalla splendida cornice di un’Arena di Verona completamente vuota per celebrare la Festa della Repubblica. Un momento davvero emozionante ed imperdibile che coincide con la ripartenza della vita artistica del nostro Paese dopo quasi tre mesi di emergenza sanitaria per via della pandemia da Coronavirus. Ad applaudirlo da casa ci sarà sicuramente anche la fidanzate Stefania, ballerina di origine ucraina con cui il tenore è legato da tempo e con cui presto convolerà a nozze per la seconda volta. Dopo il matrimonio fallito con la ex moglie Roshi Kamdar, il tenore ha ritrovato la felicità tra le braccia della ballerina con cui presto diventerà anche papà!

Stefania Seimur, seconda figlia in arrivo con Vittorio Grigolo

Procede a gonfie vele l’amore tra Stefania Seimur e Vittorio Grigolo che presto diventeranno genitori della piccola Bianca. La coppia, infatti, ha rivelato al pubblico il nome della piccola durante una diretta: “stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca”. Lo stesso Vittorio non ha mai nascosto di essere al settimo cielo visto che presto diventerà papà per la prima volta. Al settimanale Chi, infatti, ha dichiarato: “quando ho scoperto che sarei diventato papà e ho sentito per la prima volta il movimento di mia figlia nella pancia, è stata una sensazione incredibile. Tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia”. Se per il tenore si tratta della prima figlia, per Sabrina invece sarà la seconda visto che a soli 17 anni è diventata mamma. Una cosa è certa poco dopo la nascita della piccola Bianca, la coppia sta pensando al matrimonio visto che il tenore durante una puntata di All Together Now ha fatto una bellissima sorpresa alla ballerina chiedendole la mano. “Al momento stiamo pensando al matrimonio civile, magari con poche persone. Ma non avverrà prima di un anno” – ha rivelato l’artista che riguardo alla cerimonia ha le idee già molto chiare: “la mia intenzione poi è quella di invitare tanti artisti, da Bruce Springsteen a Sting per fare un po’ di baccano e circondarci delle persone che io e Stefania amiamo”.



