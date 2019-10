Stefania Spampinato/ “Grey’s Anatomy? Alessandro Siani mi ha detto…” (Vieni da me)

Stefania Spampinato si racconta a “Vieni da me” spiegando com’è che da Hollywood è tornata in Italia. Andata lì per fare la ballerina, si è ritrovata a fare la cameriera mentre provava a diventare attrice. Grazie ad un provino entra a far parte di Grey’s Anatomy, e allora partecipa al “Chi preferisci?” di Caterina Balivo. «Ho conosciuto Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, è dura scegliere tra loro, ma preferisco Brad Pitt. Sembra un po’ più umano e buono». Poi però preferisce John Travolta, che sceglie per le sue qualità di ballerino. «Lavoravo in un ristorante siciliano come hostess. Vidi Robin Williams ed ebbi un attacco di panico, è stata un’emozione pazzesca. È uno degli artisti più grandi dei nostri tempi che purtroppo è andato via troppo presto». Arriva Fiorello: «Feci un evento in collaborazione col WWF e lui aveva cominciato a seguirmi su Twitter. Mi invitò in radio e ne abbiamo parlato».

STEFANIA SPAMPINATO A VIENI DA ME PER IL “CHI PREFERISCI”

Stefania Spampinato, conosciuta come l’attrice italiana di Grey’s Anatomy, su Fiorello aggiunge: «Lo seguo da una vita. Mi ha fatto cantare… Se devo cantare? Fuori dalla diretta». Continua a scegliere Robin Williams anche quando spunta Ashton Kutcher. «Li ho conosciuti ad una festa (dice riferendosi anche alla moglie Mila Kunis, ndr), sono molto carini e spiritosi, sembrano anche innamorati». Arriva poi il turno di Alessandro Siani, con cui ha lavorato nel film “Il giorno più bello del mondo”. «Questo è il mio esordio nel cinema italiano. Gli ho chiesto se mi avesse guardato a Grey’s Anatomy, ma lui mi ha detto di avermi visto nel video con Fiorello, poi ha visto la serie. Sono stata contattata e da lì…». In diretta riceve il messaggio di Alessandro Siani: «Lo sai che ti seguo e sono tuo fan. Mi piacciono le tue interviste, hai fatto piangere anche persone col cuore di pietra. Li hai fatti piangere più tu che Equitalia». E su Alessandra Spampinato: «È una grandissima attrice».

