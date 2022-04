Stefania Vs Luca a Ultima Fermata “Ha la patata in testa”/ Profili falsi e tradimenti

La nuova puntata di Ultima Fermata ha visto una coppia su tutte grande protagonista: quella composta da Stefania e Luca. A chiamare il programma è Luca, anche se è Stefania ad essere stata tradita. “Mi ha tradita con una commessa dei nostri negozi per sei mesi”, ammette la donna alle telecamere. Il desiderio di Luca è però quello di poter ritrovare “la donna che ho incontrato 12 anni fa”, cosa impossibile da immaginare per la donna, che vorrebbe invece che fosse lui a cambiare una volta per tutte.

Ma il percorso di Luca a Ultima Fermata è tutt’altro che di redenzione. Lui esce con la macchina della moglie e la graffia, poi va a fare un aperitivo e ci prova con varie ragazze, infine va anche a ballare in discoteca, convinto di non essere ripreso. “Ha la patata in testa, questo è!” ammette Stefania, ormai esausta di questo comportamento.

Stefania e Luca: lei scopre il profilo falso con cui lui segue l’amante

La svolta in negativo per Stefania arriva però quando finalmente ottiene il telefono di Luca, da lui sempre negato. Da qui scopre la presenza di un profilo falso di lui, attraverso il quale segue l’amante. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso e porta Stefania al limite: “Questo no, non l’ho accetto! Non va bene!” sbotta in casa. Placata la rabbia, Stefania arriva però a mettere in piedi un piano: mandare anche a lui il suo cellulare ma fa arrivare dei messaggi da parte di un finto uomo (è lei stessa a mandarseli). Peccato che lui non accende neppure il cellulare, deciso a non controllarlo.

