STEFANO BEACCO/ C’è feeling con Maria Assunta Scalzi (La pupa e il secchione)

La pupa e il secchione è universalmente riconosciuta come una trasmissione trash. Quest’anno, però, Paolo Ruffini e Francesca Cipriani hanno tentato di risollevarne le sorti ribaltando lo stereotipo oggetto di innumerevoli contestazioni: non è vero che le donne sono meno intelligenti degli uomini. Prossimo step possibile: dimostrare che “non è vero che le belle donne e i begli uomini non sono intelligenti tout cour”. Certo, è molto comune che chi nasce in un certo modo costruisca la sua carriera (meglio, la sua fama) sulla sua immagine. Così, per i pochi che vanno oltre, è molto difficile smarcarsi di dosso quell’etichetta. Stefano Beacco, uno dei concorrenti di questa edizione, dovrebbe rappresentare il ‘pupo’ e il ‘secchione’ insieme. Stefano, infatti, ha studiato come osteopata, ed è stato proprio il suo Cv a colpire la filologa Maria Assunta Scalzi. C’è da dire che anche lei non è ‘secchiona’ al cento per cento: la loro è una coppia che rifugge ogni schema e semplificazione. Maria Assunta, per esempio, ama stare sui social network, mentre Stefano pubblica di rado (almeno rispetto agli standard di lei).

Chi è Stefano Beacco

Stefano Beacco è nato a Milano e ha 25 anni. Della sua vita privata si sa molto poco; ciò che è di dominio pubblico, invece, è la sua partecipazione al campionato Ifbb Italia nella categoria Physique Juniores e al Ludus Maximus, dove è sempre arrivato sul podio (tra secondo e terzo posto). Ballerino, ha preso parte al videoclip della canzone Single di Alex Palmieri, dando prova di essere grandemente versatile. È stato proprio questo, probabilmente, a intrigare Maria Assunta, la ragazza de La pupa e il secchione con cui ha più feeling in assoluto. Anche su Instagram, i due si stuzzicano di frequente. Sotto a una sua vecchia foto che lo ritrae in versione ‘intellettuale’, Stefano scrive: “Quando la secchiona ti chiede se hai studiato…”. Con la loro ironia, Stefano e Maria Assunta hanno subito colpito il pubblico. Saranno loro a vincere?

