Stefano Bettarini commosso dalla proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura/ “Viva l’amore”

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2023, Giovanni Terzi ha chiesto la mano di Simona Ventura: la reazione di Stefano Bettarini

Ieri sera, sabato 9 dicembre, durante la diretta di Ballando con le Stelle 2023, Giovanni Terzi ha colto l’occasione per fare una proposta speciale a Simona Ventura, chiedendole di diventare sua moglie. Nonostante la coppia avesse mantenuto segreta la data per scaramanzia, adesso ha prevalso la gioia di condividere il tutto col pubblico e i fan. Così, con un anello in mano, Terzi ha dichiarato il suo amore per Simona: “Volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona, la donna che mi ha cambiato completamente la vita. Me l’ha cambiata accogliendo anche tutti i miei difetti. Il prossimo 6 luglio, se vuoi diventare mia moglie…”.

La risposta di Simona, considerando che la coppia aveva già pianificato vari dettagli, è stata entusiasta e affermativa. Questo matrimonio segna un nuovo capitolo importante nella vita di Simona Ventura, già sposata nel 1998 con Stefano Bettarini.

Stefani Bettarini commosso dopo la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi alla sua ex Simona Ventura. “Viva l’amore”, scrive sui social

Quest’ultimo, a proposito del matrimonio tra la sua ex Simona Ventura e Giovanni Terzi, si è dimostrato entusiasta. Ha infatti condiviso i momenti magnifici vissuti da Simona e Giovanni durante la puntata, scrivendo semplicemente “Viva l’amore”. Adesso, come dicevamo, c’è anche la data del matrimonio, precedentemente tenuta segreta da Simona e Giovanni.

Sto organizzando un percorso lungo che ci porterà al matrimonio. Tutto molto segreto. Abbiamo già organizzato diverse cose. Sarà fatto tutto molto bene e con calma”, aveva spiegato tempo fa Terzi a Che tempo fa, sottolineando come la pandemia e la guerra in Ucraina, avessero costretto la coppia a rimandare.











