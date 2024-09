Samanta Togni è tra i volti più noti della televisione italiana; conduttrice ma anche ballerina, è tornata all’attenzione della cronaca rosa proprio di recente per la presunta breve crisi con il marito Mario Russo. Circostanza che ha alimentato la curiosità degli appassionati di gossip che sicuramente si saranno interrogati anche sugli amori del passato. Una delle storie che più ha appassionato gli amanti del genere è stata forse quella con l’ex compagno Stefano Bettarini, risalente al 2009.

Samanta Togni e i problemi alimentari/ "Le mie forme erano sempre troppe, cercavo di dimagrire..."

Ma perchè Samanta Togni e l’ex compagno Stefano Bettarini si sono lasciati? Prima di arrivare all’epilogo della liaison, è doveroso ricostruire la genesi di quel flirt. Il terreno fertile fu l’esperienza condivisa a Ballando con le stelle. Un’intesa che aveva fatto breccia negli appassionati di cronaca rosa ma che a quanto pare ha avuto vita breve; poco dopo è infatti emersa la notizia della rottura che riporta dunque all’interrogativo iniziale: perchè Samanta Togni e l’ex compagno Stefano Bettarini si sono lasciati?

Samanta Togni e il marito Mario Russo sono tornati insieme?/ Una foto ‘spiazza’: “Direzioni opposte, ma…”

Samanta Togni e l’ex compagno Stefano Bettarini, i rumor sui possibili motivi della rottura

Stando a quanto racconta un articolo di Tuttosport, diversi furono i rumor a proposito dei motivi della rottura tra Samanta Togni e l’ex compagno Stefano Bettarini. Come riporta il sito del quotidiano sportivo, secondo alcune voci la conclusione del rapporto sarebbe da attribuire a questioni di infedeltà da parte dell’ex calciatore. Altra teoria sarebbe invece la scelta della conduttrice di concludere la liaison, non convinta dall’idea di tuffarsi nell’esperienza della convivenza con Stefano Bettarini.

Samanta Togni si è lasciata con il marito Mario Russo?/ "Quando ti tradiscono muori"

Nel tempo Samanta Togni ha spesso evitato di tornare sul perchè lei e l’ex compagno Stefano Bettarini si sono lasciati, così come sul rapporto in generale. In un’intervista del passato per il settimanale Diva e Donna sottolineò infatti la sua voglia di non tornare sulla liaison del passato. “Ero molto giovane e non mi va di tornarci sopra; Ballando con le stelle è un microcosmo a parte che per tutta la sua durata diventa un vero e proprio mondo parallelo”.