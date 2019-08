Stefano Bettarini, gaffe hot/ Video di Nicoletta: esce dall’acqua e si strizza il…

Inseparabili Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che si stanno godendo qualche giorno di vacanza nella “Isla Bonita”, ovvero a Formentera, dopo essere stati nella popolata Ibiza. Vari scatti immortalano questi momenti di grande felicità e non mancano stories che li vedono sempre l’uno accanto all’altra. Ma è proprio in una di queste che, l’inconsapevole Stefano è ripreso da Nicoletta mentre esce dall’acqua. Betta proprio non si accorge di essere ripreso, così si lascia andare ad una “strizzata” di troppo proprio lì Immagine che viene filmata da Nicoletta che, tuttavia, stacca subito dopo essersi accorta del piccolo incidente hot. Le stories successive sono poi di ben altro tipo: Nicoletta mostra il suo pranzo light nella bellissima Formentera, poi una porzione di spiaggia.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini più innamorati che mai

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono sempre più innamorati. Non c’è infatti momento che i due non condividano insieme. D’altronde come dimenticare la loro avventura a Temptation Island Vip, dove Nicoletta ebbe un momento di crisi proprio nel vedere Stefano accanto ad alcune tentatrici. Tutto si risolse però per il meglio: quell’avventura non ha fatto che rafforzare l’amore che li lega ormai da qualche anno. E anche i fan lo hanno notato, tanto che sono tantissimi i commenti nei quali i fan si complimentano con i due piccioncini. Facile leggere infatti commenti come: “Siete bellissimi insieme, oggi più di ieri”, o ancora “Speriamo di vedervi sempre così, belli, innamorati e inseparabili!”





