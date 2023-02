Stefano Cassoli, marito Roberta Capua/ “Mi è piaciuto da subito”. Le nozze nel 2011

Stefano Cassoli, chi è il marito di Roberta Capua

Stefano Cassoli è il marito di Roberta Capua, ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”. L’ex Miss Italia e l’imprenditore immobiliare di origini bolognesi si sono conosciuti ad un appuntamento al buio, combinato da alcune amiche bolognesi della presentatrice. Era il maggio 2006 e a giugno 2007 Roberta aspettava già il figlio Leonardo.

Roberta Capua: "Ho preferito mio figlio Leonardo al lavoro"/ "Sono ripartita da zero"

Roberta Capua e Stefano Cascoli si sono sposati nel 2011, con rito civile, nella Sala Rossa del Comune di Bologna, città natale del marito. “Stefano mi è piaciuto da subito, ma la ricetta dell’amore è complessa, ogni cosa deve essere ben dosata e mescolata… I due ingredienti segreti sono però la fortuna di incontrarsi e la voglia di condividere un progetto. Sperando, anche, che il destino ti sorrida”, ha detto la Capua al settimanale Intimità.

Roberta Capua "Vorrei intervistare il Papa"/ "Ho dubbi sulla fede, lui mi aiuterebbe"

Stefano Cassoli e Roberta Capua: il figlio Leonardo

Dopo la nascita del figlio Leonardo, Roberta Capua ha preso una pausa dal mondo della televisione: “Non volevo delegare la crescita di Leonardo ad altri. Avendo la fortuna di poterlo fare, ho scelto di non lavorare. Ero consapevole che poi avrei avuto difficoltà a risalire in sella, ma mi sembrava più importante Leonardo”, ha detto a Intimità. Lo scorso anno, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la conduttrice ha parlato del rapporto con sua suocera, a madre di Stefano Cassoli: “Il rapporto tra me e mia suocera? La situazione nella mia famiglia è delicatissima. Si imputa spesso il cattivo rapporto tra suocera e nuora alla gelosia che una madre ha per un figlio. Io ho un unico figlio maschio e non escludo in futuro di essere gelosa. Ma una cosa è certa: terrò la lingua a freno, l’esperienza insegna quello che vuoi essere e anche quello che non vuoi essere”.

LEGGI ANCHE:

Gianluca Semprini riceve messaggio dall'hater in diretta: "Sono agitato"/ "Insultati i miei figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA