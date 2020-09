Stefano Codegoni, papà Sophie tronista Uomini e donne/ “Fidanzato con Man Lo del GF”

Chi non ha visto ieri Uomini e donne? Sicuramente in pochi alla luce degli ascolti della puntata e dei commenti social che erano molto incentrati sulla nuova tronista Sophie Codegoni. La nuova arrivata è stata notata soprattutto per i suoi ritocchini (alcuni molto visibili) e per la storia raccontata dalla lettera e dal video che ne ha annunciato l’arrivo in studio come la tronista più giovani. In molti hanno notato il suo caro papà, Stefano Codegoni, ed è subito iniziata la caccia agli indizi sulla sua vita per capire quale fossero il lavoro e le attitudini del giovane ed è subito saltato agli occhi di tutti che al suo fianco, sui social, c’è un volto noto della tv.

MAN LO ZHANG FIDANZATA DI STEFANO CODEGONI, PADRE DELLA NEO TRONISTA SOPHIE

Come ha fatto notare Isa&Chia sul suo sito, papà Stefano Codegoni è fidanzato con una ex gieffina, un volto noto del Grande Fratello per via della sua particolarità e, soprattutto, per il suo modo di parlare. Chi è? Man Lo Zhang, protagonista del Grande Fratello nell’edizione vinta da Augusto De Megni. A quanto pare i due fanno coppia fissa ormai da anni, almeno cinque, e in molti hanno notato anche che la Man Lo che abbiamo conosciuto è ben diversa adesso visto che in molti scatti appare bellissima e sensuale sia per pose che per modo di vestire. Sarà curioso capire quale è il rapporto della neo tronista di Uomini e donne con la compagna di suo padre visto che ieri, nel suo video, non l’ha nominata mai.

