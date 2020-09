Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Chi è la nuova tronista: un solo amore…

Sophie Codegoni è una delle nuove troniste di Uomini e Donne che, insieme ai colleghi uomini Davide Donadei e Gianluca De Matteis, cercherà l’amore nel programma di Maria De Filippi che è ripartita in grande stile dando ampio spazio al lifting di Gemma Galgani. Bionda, giovanissima e con un fisico mozzafiato, Sophie Codegoni è stata definita la più giovane tronista della storia di Uomini e Donne. Pare, infatti, che abbia solo 18 anni anche se, secondo Very Inutil People, potrebbe avere 20 anni. Indipendentemente da quanti anni abbia in realtà, Sophie ha già ottenuto ampi consensi sul web per l’indiscutibile bellezza. La nuova tronista di Uomini e Donne lavora come modella per Chiara Ferragni, ma il suo sogno è lavorare nello studio dentistico di famiglia. Contemporaneamente, però, continua a lavorare come modella pubblicando su Instagram foto in cui sfoggia la sua bellezza che incantato i suoi 19mila followers.

SOPHIE CODEGONI: UNA SOLA STORIA D’AMORE PER LA TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Pur essendo molto giovane, Sophie Codegoni partecipa a Uomini e Donne per cercare il vero amore. La modella, infatti, sogna d’incontrare un ragazzo serio con cui poter costruire una storia importante. Nel suo passato c’è solo un amore. La Codegoni, infatti, ha avuto una sola storia d’amore durata sei mesi e finita dopo un tradimento. Dopo quella delusione, Sophie ha deciso di pensare unicamente a se stessa. Oggi, però, è pronta a rimettersi in gioco e sul trono di Uomini e Donne, proverà a trovare il principe azzurro e a vivere quella favola d’amore che hanno vissuto già altri tronisti. Sophie, dunque, riuscirà a trovare ciò che cerca?



