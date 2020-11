Stefano Coletti, foto con cane frecciatina a Elisabetta Gregoraci?/ Lei e Pierpaolo..

La prima a farlo notare è stata proprio l’agguerritissima Selvaggia Roma, pronta ad entrare in casa forse questa sera, ma poi la foto e la possibile frecciatina è finita anche nello studio di Mattino5 questa mattina. Ma di chi e di cosa stiamo parlando? Nelle scorse ore, complice un gioco messo insieme da Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci si è lasciata molto andare prima insinuando che Andrea Zelletta non “le fa sangue” perché bello ma non dannato, ma poi si è fatta trascinare da Pierpaolo Pretelli sul divano della casa per provare una posizione da fare a letto durante l’amore. Inutile dire che le risate e le frecciatine non sono mancate ma la calabrese sembrava davvero a proprio agio a cavalcioni su Pierpaolo Pretelli e poi ha spiegato: “A me piace stare sotto” guardandosi allo specchio e ammiccando in giro.

Stefano Coletti, foto con cane frecciatina a Elisabetta Gregoraci?

Scene che hanno sconvolto anche Federica Panicucci che la guardava un po’ con aria dubbiosa, cosa avrà creato in quel di Montecarlo? La risposta potrebbe arrivare dalle storie di Stefano Coletti, presunto fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci che sui social ha postato una foto, quasi nella stessa posizione, ma abbracciando il suo cane formato maxi. Solo una coincidenza o voglia di lanciare una frecciatina alla sua amata nella casa? Sarebbe curioso sapere se Alfonso Signorini noterà la foto insieme alla sua produzione e la spiattellerà alla Gregoraci questa sera in casa oppure no.



