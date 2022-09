Stefano, concorrente Bake off Italia 2022/ In tv grazie alla figlia, che…

Stefano, chi è il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2022

Arriva da Castion, Belluno, ama cimentarsi nella preparazione di dolci per tutta la sua famiglie ed è considerato da parenti e amici un mago della pasticceria. Si chiama Stefano, quarantaquattro anni, ed è tra i nuovi concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2022. La nuova edizione del programma riparte con la conduttrice Benedetta Parodi al timone, affiancata da quattro validissimi giurati. Sotto il famoso tendone infatti rivedremo Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e la new entry napoletana Tommaso Foglia, alle prese con assaggi, prove e valutazioni.

Come dicevamo, tra i concorrenti della nuova stagione del cooking show, abbiamo anche l’ambizioso bellunese. Andiamo subito a scoprire di chi si tratta e cosa possiamo aspettarci da lui in questa nuova edizione del programma. Dopo il trionfo di Daniela Ribezzo nella scorsa edizione, anche Stefano vorrebbe ripercorrere le sue orme. Riuscirà nel suo intento?

Stefano, concorrente Bake Off Italia 2022: in tv per realizzare un sogno

Stefano si è avvicinato al mondo della pasticceria e dei dolci grazie alla passione tramandata dalla nonna. Adesso anche lui si diverte a preparare dolci per la sua famiglia, soprattutto per la figlia femmina che è stata colei che lo ha spinto più di tutti a tentare la sorte iscrivendosi a Bake Off Italia. Il nuovo concorrente si definisce un manager di successo, ma sogna un futuro diverso da quello attuale. Vorrebbe infatti aprire la prima bottega di dolci del suo paese. La pasticceria per lui rappresenta un momento di condivisione importantissimo con la sua famiglia. Riuscirà a trasmettere tutte le sue emozioni ai fornelli?

