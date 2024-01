Stefano contro Garibaldi sul tema dell’omosessualità al Grande Fratello/ Scivolone di Anita, Letizia furiosa

Stefano Miele contro Giuseppe Garibaldi sul tema dell’omosessualità: si scatena la lite in diretta al Grande Fratello

Scoppia un’infuocata lite in diretta al Grande Fratello 2023 che trova da una parte Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri in primis, e dall’altra il nuovo arrivato Stefano Miele. L’esperto di moda, secondo le accuse, avrebbe preso la palla al balzo per attirare i riflettori su di se, parlando di un argomento come quello dell’omosessualità ‘usando’ Giuseppe Garibaldi. Tutto ha avuto inizio quando Giuseppe ha appellato Massimiliano Varrese ‘grande uomo’, e Stefano lo ha corretto, dicendogli che avrebbe dovuto dire ‘grande persona’.

Da lì è partito un discorso sulla parità e l’uguaglianza, per molti un po’ forzato vista la buona fede delle parole di Giuseppe, che ha poi sottolineato di avere “molti amici gay”, frase che Stefano ha però evidenziato come negativa e ancora una volta per nulla paritaria.

Anita Olivieri cerca di aiutare Giuseppe ma fa peggio, Letizia Petris furiosa

Quando però Anita Olivieri corre in soccorso all’amico, facendo peggio e sottolineando la sua ‘poca cultura’, la concorrente finisce nel mirino di Alfonso Signorini. Lei spiega però il perché si è mossa in quel modo: “Stavo aiutando Giuseppe perché Stefano ha un linguaggio molto aulico. In quel momento stava parlando di grande uomo e stava facendo un riferimento storico e cercavo di spiegare in modo da sdrammatizzare. […] Sono linguaggi diversi, mi sembra assurdo sentire nuovamente questa accusa”.

Prima Cesara Buonamici, poi Letizia Petris riportano però il focus su Giuseppe, che avrebbe calcato la mano con Garibaldi solo per parlare di un argomento a lui caro e ottenere un po’ di visibilità. “Hai trovato il pretesto per parlare di qualcosa di cui volevi parlare, ma non è giusto farlo sulla pelle di Giuseppe!”, ha tuonato la gieffina.











